Immeubles effondrés à Lille : Martine Aubry demande "un fonds exceptionnel pour aider les commerçants"

Quatre mois après l'effondrement de deux immeubles rue Pierre Mauroy à Lille, qui a fait un mort, le maire (PS) de la ville Martine Aubry demande à l'Etat la mise en place d'un fonds exceptionnel pour aider les commerçants qui ont subi des pertes financières.

"Aujourd'hui, les assurances sont vraiment extrêmement fermées à leur rembourser la perte d'exploitation", a déclaré Martine Aubry ce mercredi matin sur France Bleu Nord, "Je voudrais un fonds exceptionnel pour aider les commerçants, qui même s'ils ont retrouvé un local, ne peuvent y aller faute de trésorerie", a ajouté la maire de Lille, soulignant que les collectivités locales n'avaient pas le droit de verser des indemnités de ce type. Elle a écrit au ministre de l'Economie Bruno Le Maire et à la Première ministre Elisabeth Borne, qui ne lui a pas répondu pour l'instant.

266 immeubles contrôlés en quatre mois

Depuis l'effondrement des deux immeubles de la rue Pierre Mauroy, le service hygiène et sécurité de la ville de Lille est intervenu dans 266 immeubles, suite à des signalements. 18 immeubles ont été évacués à cause d'un risque d'effondrement. 22 autres n'ont pas fait l'objet d'une telle mesure mais la ville a pris un arrêté de mise en demeure de faire des travaux.

A cette date, huit immeubles restent inhabitables. Ils restent inoccupés car jugés trop dangereux. Ils sont situés pour la plupart dans le Vieux Lille : rue de la Clé, rue Lepeltier, et rue de la Monnaie.

"Je critique beaucoup certains propriétaires parce qu'ils ont mis en danger la vie d'autui mais je dois dire qu'à Lille, 95 % des propriétaires font leur boulot, c'est à dire qu'ils maintiennent un entretien et les gens peuvent y vivre en sécurité", a souligné Martine Aubry.

Plainte pour mise en danger d'autrui

La maire de Lille a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre les propriétaires de trois immeubles situés aux numéros 44, 46 et 48 de la rue de la Monnaie où à l'évidence des travaux auraient dû être réalisés depuis longtemps et où il y avait un vrai risque d'effondrement.

"Les problèmes sont tellement lourds que j'ai saisi la procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Quand on sait, quand on a des syndics qui vous disent qu'il faut faire des travaux et qui d'ailleurs eux-mêmes auraient dû faire une alerte et qu'on ne les fait pas et qu'on risque la vie des gens, c'est vraiment scandaleux", a souligné Martine Aubry sur France Bleu Nord,

Les immeubles qui menaçaient de s'effondrer rue de la Monnaie ont été "ceinturés pour pouvoir se maintenir à l'un à l'autre. Les caves ont été cimentés pour que ça tienne. Aujourd'hui, nous n'avons plus de risque d'effondrement. Mais il y aura des travaux lourds pour les propriétaires", a précisé l'élue.

La palissade rue Pierre Mauroy va rester "peut-être des années"

Rue Pierre Mauroy, les gravats des immeubles effondrés sont toujours là. "D'ici deux mois, nous pensons pouvoir réduire la largeur et la hauteur de la palissade. Il faudra attendre le rapport des experts au mois de juin pour envisager de repousser la palissade qui sera sans doute là pour des années", a annoncé Martine Aubry.

Les experts judiciaires doivent finir leur inspection des caves. Elles seront ensuite remplies de béton pour sécuriser un mur situé au fond. Les gravats pourront alors être enlevés et le périmètre de sécurité autour réduit permettant notamment à l'hotel tout proche de rouvrir en partie et aux voitures d'emprunter de nouveau cette rue.