Immeubles effondrés à Lille : Martine Aubry rappelle aux propriétaires leurs obligations d'entretien

Près d'un mois après l' effondrement de deux immeubles, rue Pierre Mauroy à Lille , la maire de la ville Martine Aubry a rappelé ce vendredi aux propriétaires qui laissent se dégrader leurs immeubles qu'ils avaient une obligation d'entretien.

ⓘ Publicité

"Je veux dire aux propriétaires que vous avez la responsabilité de maintenir votre immeuble en bon état et donc de réaliser les travaux et si ce n'est pas le cas, il y a des procédures, parce qu'on met en danger la vie d'autrui", a déclaré l'élue socialiste lors d'une conférence de presse

Trois immeubles menacent de s'effondrer rue de la Monnaie

Trois immeubles évacués fin novembre rue de la Monnaie menacent toujours de s'effondrer à cause d'un gros défaut d'entretien. Des travaux d'urgences de mise en sécurité vont être effectués ce samedi matin avant d'attaquer un chantier de réhabilitation de plusieurs mois. Les habitants auront une demi-heure ce samedi pour récupérer quelques affaires. Ils ne sont pas prêts de revenir dans leur appartement.

Depuis l'effondrement de deux immeubles rue Pierre Mauroy, dans lequel un médecin-psychiatre a trouvé la mort, la ville de Lille a reçu quelque 129 signalements . Elle a effectué 65 visites. Dans la majorité des cas, les doutes sont levés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais de gros défauts d'entretien ont été constatés dans certains immeubles du Vieux-Lille.

"On a trouvé dans les caves des fissures où on passe le bras"

"On a trouvé rue de la Monnaie des endroits où on passe le bras dans les fissures de caves. Ce n'est pas possible de ne pas les voir", déplore Martine Aubry, qui se montre sévère à l'égarde des propriétaires. "C'est bien d'avoir de l'argent et de pouvoir acheter des immeubles et de les mettre en location. Mais quand on est propriétaire et qu'on prend des locataires, on a des responsabilités et on a des obligations. C'est bien de faire rentrer des loyers. C'est encore mieux de maintenir son immeuble en état", souligne-t-elle.

Martine Aubry doit remettre ce vendredi soir à l'occasion du conseil municipal, la médaille de la ville aux trois jeunes locataires qui avaient donné l'alerte dans la nuit du 11 au 12 novembre et qui ont permis l'évacuation des immeubles des 42 et 44 de la rue Pierre Mauroy.