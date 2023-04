Immeubles effondrés à Marseille : la solidarité s'organise

Comme pour le drame de la rue d'Aubagne, il y a quatre ans et demi, les Marseillais s'organisent au lendemain de la catastrophe de la rue de Tivoli. Au-delà du numéro mis en place par la mairie, le 04.91.55.11.11, de nombreuses associations, les parents d'élèves, des commerçants et habitants du quartier Chave-Camas se mobilisent pour proposer soutien, hébergement, vêtements ou aide psychologique aux personnes évacuées par précaution de la trentaine d'immeubles environnant le site de l'effondrement de deux immeubles, dans le 5e arrondissement de Marseille.

Un centre d'accueil des familles est ouvert au 110, boulevard de la Libération, depuis ce lundi matin, pour les proches des personnes disparues. Un dispositif d’appui médico-psychologique est activé par l'Agence régionale de santé. Pour le contacter, composez le 15 puis le 412.

Au total, près de 200 personnes, dont des familles, ont été évacuées par précaution autour de la petite rue où les secours continuent à rechercher d'éventuels survivants. Pour les enfants du quartier, l'école reprendra ce mardi après le week-end de Pâques, mais sans forcément pouvoir rentrer à la maison habituelle. En revanche, les élèves de l'école élémentaire Franklin-Roosevelt, située rue de Tivoli, ne retrouveront pas leurs classes habituelles, le bâtiment ayant été réquisitionné par les marins pompiers pour installer leur poste de commandement. Les enfants seront pris en charge par les services municipaux. La maison pour tous Tivoli, à deux pas de l'école, s'est proposée pour accueillir les élèves de Franklin-Roosevelt ce mardi. Le collège Chape voisin fonctionnera normalement avec l'ouverture d'une cellule de soutien. Les psychologues scolaires sont fortement mobilisés.

L'association des parents d'élèves de l'école Franklin-Roosevelt recense un maximum de personnes afin de savoir qui a de la place pour loger une famille (combien de personnes et dans quelles conditions : chambre d'ami, canapé-lit, studio indépendant...). Si vous êtes intéressés, vous pouvez transmettre votre adresse et votre numéro de téléphone à l'adresse mail suivante : tivoli.ape@gmail.com . Un appel aux dons de vêtements pour adultes et enfants est également lancé.

Le collectif du 5-Novembre, créé au lendemain des effondrements de la rue d'Aubagne, propose aux personnes délogées qui cherchent de l'aide juridique ou administrative d'écrire directement par mail à contact@collectif5novembre.org . Le collectif se chargera de les diriger vers les bonnes personnes.

Un réseau de solidarité se met en place dans le quartier, principalement par le bouche à oreille : plusieurs lieux se sont ainsi proposés pour accueillir les habitants traumatisés, comme le bar Le Paoli (59, boulevard Eugène-Pierre), qui a mis en place un "café cagnotte" (un café égale un don) ou la brasserie Le Dernier métro (68, boulevard Eugène-Pierre), qui a installé un "coin" à disposition des riverains évacués, sur une initiative d'une habituée de ce lieu. Des solutions de relogement y sont également proposées. Chez Manifesten (59, rue Thiers) ou au local C4 (76, rue des Trois frères Barthelemy), dans le quartier voisin de la Plaine, chacun est invité à venir se retrouver autour d'un verre, d'un café, d'un thé et surtout, "pour ne pas rester seul" chez soi.