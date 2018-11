Immeubles effondrés à Marseille : plus de 400 personnes attendent d'être relogées

Marseille, France

Après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille, le lundi 5 novembre, 32 immeubles ont été évacués autour du lieu de la catastrophe. La plupart des familles sinistrées, plus de 400 personnes au total, vivent dans des chambres d'hôtels. La mairie de Marseille a établi un partenariat avec cinq hôtels entre le quartier de La Joliette, celui des Ports, de la Timone ou du Prado. D'autres familles sont hébergées par des proches ou par leurs assureurs.

Certains ont pu récupérer des affaires dans les immeubles évacués

A partir de ce lundi 12 novembre et jusqu'au mercredi 15 novembre, des habitants de la rue d'Aubagne et de la rue Jean Roque peuvent regagner leur appartement pour récupérer des affaires, sous réserve de l'accord des experts. Ils sont escortés par la police nationale et les marins-pompiers. Lors de la première journée de cette opération, seuls les immeubles du côté pair de la rue d'Aubagne et du côté impair de la rue Jean Roque ont pu être accessibles.

150 logements sociaux débloqués par la ville

La mairie de Marseille accueille une par une les personnes sinistrées pour leur proposer des solutions de relogement. Pour l'instant, une vingtaine de ménages ont été reçus par les travailleurs sociaux, 16 d'entre eux ont accepté un relogement dont 3, un relogement temporaire. Ce lundi 12 novembre, une première famille a obtenu les clefs d'un T4 dans le troisième arrondissement, dans un immeuble du bailleur Marseille Habitat.