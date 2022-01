Risque d'effondrement rue de Bourgogne à Orléans : "deux immeubles nous inquiètent particulièrement"

Le maire d'Orléans Serge Grouard, accompagné des adjoints Romain Roy et Béatrice Baruelle, a rencontré ce lundi après-midi, à l'Hôtel de Ville, les habitants de la partie de la rue de Bourgogne qui est totalement interdite d'accès depuis mercredi dernier en raison du risque d'effondrement de deux immeubles situés aux numéros 19 et 21.

Une cinquantaine d'occupants de neuf logements, situés rue de Bourgogne, mais aussi rue des quatre fils Aymond et rue de la Coquille, sont en effet concernés et ont été évacués en urgence par les pompiers et la police municipale, avec interdiction formelle de retourner chez eux et de pénétrer dans ce périmètre qui est fermé. "Tous ont une solution de relogement temporaire" indique Serge Grouard qui évoque une situation qui pourrait durer "au moins plusieurs semaines"

Romain Roy et Béatrice Baruelle, adjoints en charge du centre-ville, et Serge Grouard (à droite), maire d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Car l'affaire est grave. "On a sans doute évité le pire et il n'y a pas eu de drame humain, notamment grâce à la rapidité d'intervention des pompiers et de la police municipale", salue le maire d'Orléans. "On a quand même eu des gens qui étaient coincés chez eux et qui ne pouvaient ouvrir ni les portes ni les fenêtres tellement l'immeuble avait bougé, et ce sont les pompiers qui les ont sortis en urgence", raconte Serge Grouard, à la sortie de la réunion en mairie. "Certains avaient entendu des énormes bruits la nuit et pensaient que des gens étaient en train de frapper fort avec des barres ou des battes sur les murs, tellement c'était fort", ajoute Romain Roy.

Deux immeubles nous inquiètent"

"Deux immeubles nous inquiètent particulièrement, parce qu'ils menacent clairement de s'effondrer à tout moment", explique le maire. Faudra-t-il démolir ces deux habitations (numéros 19 et 21), ou peuvent-elle être "sauvées" ? La réponse dépendra des résultats des expertises en cours (à ce stade, on ne sait pas à quoi est dû le mouvement de terrain qui a entraîné ce risque d'effondrement des immeubles et l'affaissement, ensuite, du trottoir), et aussi des échanges entre les assurances et les propriétaires privés de ces immeubles car "on n'est pas sur le domaine public".

En tout cas, indique Serge Grouard, "il y a une cavité sous les deux immeubles, mais on ne peut pas y accéder, donc il faudrait, à l'issue des expertises qui sont en cours, reboucher cette cavité. Mais c'est extrêmement compliqué en intervention technique, il faut le faire en toute sécurité parce qu'on ne va pas monter un chantier avec le risque d'effondrement des immeubles. Et si les choses allaient dans ce sens, ce dont je ne suis évidemment pas sûr, il faudrait ensuite qu'on puisse étayer les immeubles pour éviter qu'ils ne s'affaissent, voire qu'ils viennent percuter les immeubles situés en face".

L'accès à certains immeubles autorisé cette semaine ?

"J'espère qu'on aura, d'ici la fin de semaine, l'autorisation par les pompiers de laisser les occupants de certains immeubles de la rue, pas tous, y accéder quelques heures pour leur permettre de rechercher quelques affaires". Le maire d'Orléans, qui a rencontré les habitants qu'ils trouvent "remarquables de sang-froid et de calme, malgré la situation", évoque la situation d'"une femme seule avec trois enfants qui a dû partir en laissant ses affaires et à qui on doit trouver une solution de relogement dans le secteur, parce que les enfants y sont scolarisés, ou ces habitants qui ont un chien aujourd'hui dans un chenil, parce qu'ils ne peuvent pas les avoir avec eux à l'hôtel, ou ces étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent et à qui la mairie propose des repas soit en portage le soir et le week-end soit au restaurant inter administratif le midi".