Immigration : Fanta, 15 ans, violée, battue, excisée parvient à atteindre les Alpes-Maritimes

Elle a 15 ans et sa vie n'a été qu'enfer.

Violée, battue, mariée de force, et excisée, Fanta a réussi à échapper à la même vie que sa mère: Une vie de soumission. Elle a aujourd'hui 15 ans et vient d'arriver sur la Côte d'Azur.

"Comme je n'étais pas heureuse d'être violée, on m'a excisé"

Le cauchemar commence dès son enfance. Née en Érythrée, elle doit exécuter tous les ordres du chef du village. C'est lui qui décide de tout : "J'ai du me marier avec un vieux monsieur, il m'a forcé tous les soirs à coucher avec lui et comme je n'étais pas heureuse il disait que c'est parce que je n'avais pas été excisée. Un jour on est venu me chercher et on m'a bloqué les bras, les jambes, et une vieille femme m'a excisée."

La fuite au Mali

Elle n'a alors qu'une dizaine d'années, elle appelle sa mère en pleurs, son père prend le téléphone et lui dit : "si tu pars du village, je te bannis de la famille". Fanta prend tout de même la décision de se rendre au Mali. Une route où elle connait la misère, elle fait la manche pour se nourrir puis elle rejoindra également la Côte d'Ivoire, et la Libye : "J'ai rencontré de très mauvaises personnes qui m'ont obligé à me prostituer. _Je suis tombée enceinte, on m'a enlevé mon bébé. J'ai été violée, parfois ils étaient plus de 5 hommes. Là encore j'ai réussi à m'enfuir_"

Le zodiac se renverse

En fuite, elle croise le chemin de passeurs qui pensent qu'elle a déjà payé la traversée pour rejoindre l'Europe. Elle monte dans le zodiac avec des dizaines de réfugiés. Elle ne sait pas encore qu'elle prend la route direction l'Italie. Arrivée tout près des côtes, le zodiac se renverse : "beaucoup d'entres nous se sont noyés. Je dois mon salut à la Croix Rouge"

"Maintenant je veux juste être tranquille, juste tranquille"

Arrivée en Italie, elle franchit la frontière, elle est recueillie par Cédric Héroux et Emmaüs Roya. A 15 ans, elle peut souffler, c'est d'ailleurs ce qu'elle souhaite : "Maintenant je veux juste vivre tranquillement, sans avoir peur."

Fanta, étant mineure, elle peut vivre dans un foyer de protection de l'enfance jusqu'à ses 18 ans.

Emmaüs Roya dépose un signalement

Emmaüs Roya a déposé un signalement pour "délaissement de mineur isolé" car selon la communauté, Fanta et un autre jeune Erythréen Abraham, sont arrivés une première fois en france mais ont été reconduits en Italie selon Emmaüs