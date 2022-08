Immigration : Gérald Darmanin annonce le report de l'examen du projet de loi

Le projet de loi immigration devait être examiné par les sénateurs au mois d'octobre. Il faudra finalement passer d'abord par un "grand débat" parlementaire et une concertation place Beauvau dès la fin du mois d'août annonce le ministre de l'Intérieur.

Le projet de loi immigration arrivera plus tard que prévu sur les pupitres des parlementaires. Le texte devait être examiné au Sénat au mois d'octobre, mais dans un entretien accordé au journal Le Figaro, Gérald Darmanin annonce son report après un "grand débat" organisé sur le sujet avec les parlementaires et une concertation dès la fin août au ministère de l'Intérieur, à la demande de la première ministre Elisabeth Borne, avec les partis politiques, les associations ou encore des représentants de la société civile.

Les discussions semblent pourtant d'ores et déjà encadrées par les pistes dévoilées par le ministre : la concertation se fera "sur la base de nos propositions", précise Gérald Darmanin. Parmi ces pistes figure une réforme de l'organisation de l'accueil des étrangers. "Nous proposons, fait totalement nouveau, qu’une décision d’éloignement soit prononcée dès le rejet de la demande d’asile, ce qui réduira considérablement les délais", poursuit-il. Dans la même logique, le ministre appelle à réduire le nombre de recours sur le contentieux des étrangers qui permet d'ouvrir ou non des droits au séjour : "aujourd’hui, les recours peuvent se multiplier et durer plusieurs années. C’est bien trop long ! Ces délais permettent à certains de se volatiliser dans la nature".

Mariage, arrivée avant 13 ans... la fin des protections ?

Afin de limiter les files d'attente devant les préfectures, le locataire de la place Beauvau souhaite également accélérer sur la dématérialisation des dossiers déposés par les candidats à l'immigration, ainsi qu'en "expérimentant des «back-offices» de pré-instruction qui permettront de libérer des agents pour offrir un accueil personnalisé à partir de 2023". Comme il l'avait déjà annoncé, le ministre entend toutefois soumettre la distribution de titres de séjour à la présentation d'un certificat prouvant la maîtrise du français et l'acceptation des valeurs de la République comme la laïcité ou l'égalité entre les hommes et les femmes.

Parmi les autres pistes avancées, certaines des protections existantes contre l'expulsion (mariage, arrivée en France avant l'âge de 13 ans) pourraient être supprimées. "Nous proposons par ailleurs de porter de 1 à 3 ans la possibilité de placer en rétention ou d’assigner à résidence un étranger sur le fondement de son OQTF (Obligation de quitter le territoire français)", précise Gérald Darmanin, "nous proposons enfin de réduire le délai pour quitter volontairement le sol français de 30 à 15 jours après l’injonction du préfet".

Un renforcement des expulsions des étrangers délinquants

Le ministre de l'Intérieur n'a d'ailleurs pas attendu le début des discussions pour réclamer un durcissement des mesures contre les délinquants étrangers. Dans une note adressée hier aux préfets, il appelle à "renforcer" les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière "connus pour troubles à l'ordre public", et ajoute "la rétention doit être prioritairement destinée aux étrangers en situation irrégulière (ESI) auteurs de troubles à l'ordre public", quitte à libérer ceux sans antécédents "en cas de manque de places disponibles".

Pour atteindre ces objectifs, le ministre demande aux préfets "d'amplifier" les capacités de rétention. "Les capacités en locaux de rétention administrative doivent être développées d'au moins un tiers de celles existantes d'ici au dernier trimestre 2022", précise le courrier.