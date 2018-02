Raphaël Pitti estime que le projet de loi "asile et immigration", qui sera présenté ce mardi en Conseil des ministres, ne va rien résoudre de la question des flux migratoires. L'élu de Metz et médecin humanitaire milite pour une grande réflexion, à l'échelle nationale.

Ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Devant les dispositions du projet de loi "asile et immigration", qui sera présenté ce mardi en Conseil des ministres, Raphäel Pitti confie sa déception : "Ce n'est pas la bonne méthode par rapport à une problématique sociétale devant laquelle l'ensemble du monde occidental est confronté."

Le médecin humanitaire et adjoint au maire de Metz a annoncé vouloir rendre ses insignes d'officier de la légion d'honneur, en décembre dernier, pour protester contre le sort qui était réservé aux demandeurs d'asile en France, et notamment à Metz à travers le cas du camp de Blida.

Il n'attend rien de cette loi "préparée par quelques fonctionnaires et hommes politiques", qui traite le problème comme une crise, alors que ce flux migratoire ne va cesser, selon lui, d'aller en augmentant en raison des conflits et des problèmes économiques et des famines qui touchent de nombreuses régions de la planète. Il aurait fallu avoir de véritables assises de l'immigration en France"

Raphaël Pitti milite pour des assises de l'immigration. "Faire réfléchir les syndicats, les associations de solidarité, spirituelles... sur des problématiques de cette nature. Que voulons-nous ? Que veulent les français, alors que chaque année nous allons être confrontés à de plus en plus de monde qui arrive ?" Une réflexion large que l'urgentiste appelle de ces vœux pour répondre à ce problème qui va "bouleverser nos sociétés."