Immigration : un gymnase réquisitionné à Menton pour accueillir les mineurs sans papier

D'après la préfecture des Alpes-Maritimes, de plus en plus de clandestins tentent de passer la frontière en ce moment, il y a beaucoup de mineurs non accompagnés. Pour les héberger un gymnase a été réquisitionné à Menton.

Depuis plusieurs jours, de nombreux migrants tentent de passer la frontière à Menton. © Maxppp - Jean-François Ottonello Depuis le 7 avril, le nombre de clandestins qui tentent d'entrer dans les Alpes-Maritimes via la frontière italienne est en hausse d'après les autorités. Les dispositifs d'accueil pour les mineurs sans papier sont saturés. Dans ce contexte, la préfecture des Alpes-Maritimes vient de réquisitionner un gymnase à Menton pour héberger les mineurs non accompagnés dans des conditions décentes. ⓘ Publicité Le préfet répond ainsi à un besoin formulé par le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, qui doit assurer l'hébergement d'urgence des mineurs sans papier via l'Aide Sociale à l'Enfance. La semaine dernière, 110 mineurs étrangers ont été accueillis par les services du département. Depuis le début de l'année, 1.200 clandestins de moins de 18 ans ont aussi été aidés. "Vague migratoire" Le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti parle "d'une vague migratoire considérable en cours". L'élu azuréen a écrit au Ministre de l'Intérieur pour réclamer d'avantage de contrôles à la frontière franco-italienne à Menton et demande aussi plus d'avantage de gendarmes et policiers.