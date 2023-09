Immobilier à Caen : trois semaines après la rentrée, des étudiants peinent encore à trouver un logement

Dans le centre de Caen, il ne reste que des appartements trop grands et trop chers à la location pour les étudiants.

Depuis la rentrée, la demande ne faiblit pas. Mélissa, agent immobilier à Caen, voit encore passer des parents et des étudiants dans son agence. "Malheureusement, nous, on n'a plus aucun studio, ni chambre en colocation. Ce qui nous reste là en septembre, ce sont des deux-pièces, des trois-pièces pour des jeunes actifs ou des couples."

Depuis le mois de juin, le marché caennais est sous pression. Les loyers ont augmenté. "C'est vrai qu'il y a trois ans, on pouvait trouver des studios dans les 350, 450 euros. Sauf que là, on est plus autour des 500 euros", souligne la responsable en gestion locative.

Résultat, l'offre est minimale en cette fin de mois de septembre, les biens qui restent sont chers. Une chambre en colocation de moins de 10 m² frise les 500 euros par mois. "Il y a certains propriétaires qui ont augmenté les prix aussi avec la baisse de l'offre", précise Mélissa.

Des étudiants en recherche active

"Moi, j'ai eu mon appartement le 14 septembre après des semaines de recherche et des refus. Les prix sont fous. J'ai finalement eu un 16m² avec le Crous", confie Annabelle en troisième année de licence Arts du Spectacle à la fac de Caen.

"J'ai eu une jeune fille qui m'a indiqué qu'elle dormait dans sa voiture faute de logement. Une autre qui devait faire les allers-retours entre chez ses parents à Cherbourg et Caen, pour faire ses études", raconte l'agent immobilier. D'autres professionnels du secteur confirment une situation de pénurie et une détresse pour celles et ceux qui recherchent encore.

Pour ces derniers, sans solution après des semaines de recherche, il ne reste que la voie de l'aide syndicale. "On a des étudiants qui sont venus nous voir pour les aider à trouver une solution", explique Merlin Bossis, membre du syndicat Union Pirate. Le syndicat a décidé de se mobiliser. Une manifestation est prévue mercredi 27 septembre à 19 h devant la mairie de Caen pour dénoncer la situation.

La colocation semble être une autre voie à Caen. Pour Mélissa, "des propriétaires ont investi dans des grands appartements pour y faire des travaux pour proposer des colocations." Un type d'offres qui étaient encore limitées à Caen par rapport à d'autres villes étudiantes.