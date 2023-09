Immobilier au ralenti en Mayenne : des couples de moins de 30 ans n'ont pas accès au crédit

Le marché de l'immobilier, vente et location, neuf et ancien, tourne au ralenti en Mayenne

Le marché de l'immobilier, vente et location, neuf et ancien, tourne au ralenti en Mayenne. Le volume des transactions a chuté ces derniers mois, à cause des prix encore trop élevés pour ceux qui aimeraient acheter, notamment dans l'agglomération de Laval et aussi du côté de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"Le vendeurs vont devoir s'adapter"

Pour redynamiser le secteur, les propriétaires devraient revoir leurs ambitions financières à la baisse et il faudrait aussi desserrer l'accès au crédit. Ce sont les jeunes couples qui en pâtissent le plus souligne Axel Brière de la chambre des notaires du Grand Anjou : "les exigences d'apport personnel sont importantes et les taux d'intérêt, qui ont évolué, entraînent une difficulté pour le financement. S'il n'y pas une aide familiale, des économies constituées par ailleurs, c'est difficile".

Une autre catégorie de la population est évincée du crédit, ce sont les personnes de plus de 50 ans qui doivent contracter une assurance décès sur le prêt et cette dernière est très élevée et en plus additionnée au taux d'emprunt.