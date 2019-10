Selon un site immobilier, avec 215.000 euros, on achète en moyenne 88 mètres carrés à Tours, mais seulement 22 mètres carrés à Paris. Du coup, de plus en plus de personnes s'installent à Tours et prennent le TGV tous les jours.

Immobilier : avec le même budget, on achète un logement 4 fois plus grand à Tours qu'à Paris

Tours, France

Avec le même budget, on achète un logement 4 fois plus grand à Tours qu'à Paris. C'est la conclusion d'une étude réalisée par le site immobilier, meilleursagents.com. Du coup, pour privilégier une meilleure qualité de vie, de plus en plus de personnes choisissent de s'installer en Touraine, pour aller travailler chaque jour sur Paris. On estime qu'ils sont 4.000 chaque jour à prendre le TGV pour aller dans la capitale. Cela correspond à 4 ou 5 rames de TGV matin et soir.

Il faut dire que les prix de l’immobilier parisien ont dépassé la barre symbolique des 10.000 euros le mètre carré et ne cessent d’augmenter : +51,6% en 10 ans. Autant dire que la vie à Paris est devenue hors de prix. Le site immobilier meilleursagents.com publie ce lundi matin une étude qui montre qu'avec 215.000 euros, on achète en moyenne 88 mètres carrés à Tours, mais seulement 22 mètres carrés à Paris. Le prix moyen au mètre carré d'un appartement sur Paris est de 10.115 euros contre 2.374 euros pour Tours !!!

J'aurai du faire le choix de m'installer en Touraine bien avant

Alors 4 fois plus de surface pour le même prix, c'est le genre d'argument qui a séduit Franck Dermagne, un parisien. Il a fait le choix en 2015 d'acheter une maison près de Tours. Il dirige une PME à Paris et quand la famille s'est agrandie avec l'arrivée du troisième enfant, le choix a été vite fait. "Pour le même prix, j'ai une maison de 300 m2 à Ballan-Miré, contre un 2 pièces dans le 15ème arrondissement de Paris. Chaque enfant à sa chambre. J'ai un bureau. C'est la ville à la campagne" !!!

Philippe Bodier, lui aussi, a fait le choix de s'installer à Tours. Depuis 20 ans, il prend le TGV pour aller travailler à Paris 4 fois par semaine. Selon lui, le problème du logement à Paris ce sont les surfaces. Il devient très difficile de trouver de grands appartements. "J'ai un fils qui a bientôt 28 ans et qui vite dans le 15ème arrondissement de Paris. Il gagne bien sa vie tout comme sa femme, et pourtant ils vivent dans un logement assez petit, tellement le prix au mètre carré est élevé à Paris ! Je crois que l'élément fondamental qui fait que les gens migrent, c'est le manque de surface. Paris à deux, c'est génial quand vous êtes un jeune couple. Mais dès que vous avez des enfants, c'est l"enfer".