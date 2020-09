Immobilier en Moselle : "les téléphones se sont remis à sonner"

Alors que s'ouvre ce vendredi la 10e édition du salon régional de l'immobilier au Centre des congrès Robert Schuman à Metz, Cédric Lavaud, président en Moselle de la FNAIM (fédération nationale de l'immobilier), constate que le marché se porte bien dans le département en cette rentrée 2020, malgré les semaines de confinement.

France Bleu Lorraine : Que s’est-il passé à la suite du confinement ?

Cédric Lavaud : Pendant le confinement, le marché s’est mis en pause, malgré les scénarios catastrophes qu’on a pu entendre ici et la. Et dès l’annonce du président Macron de la sortie du confinement, les téléphones se sont remis à sonner et les transactions ont repris. Et ça se poursuit à la rentrée : nous avons une très bonne dynamique, un forte demande. En revanche l’offre ne suit pas. L’année passée a été une année record en volume : on a passé le million de transaction. Cette année nous attendons ce chiffre malgré ces deux mois de pause. Même s’il sera moindre, ce ne sera pas lié au manque de demande mais au manque d’offre.

Y a t-il eu un exode rural ?

Le confinement a fait prendre conscience qu’il était très important d’être bien chez soi, et que les espaces extérieurs et les agréments étaient importants pour se loger. Je fais une distinction entre la volonté et la réalisation. Tout le monde a envie d’espace, de liberté, surtout dans une atmosphère où tout va vers le développement durable et l’écologie. A Metz, on a une première couronne qui permet à chacun d’avoir une maison, un jardin, à très prix raisonnables. Et des services qui permettent de se raccrocher à sa vie quotidienne : la garde des enfants, la scolarité, les activités périscolaires, ne pas s’éloigner de son travail, ni de son environnement familiale parce qu’on a aussi souffert de cet isolement durant le confinement.

Où sont les bonnes affaires ?

Le problème est que tout le monde veut la même chose : on parlait de la petite maison en première couronne messine. Le téléphone n’arrête pas de sonner pour ce genre de demande et malheureusement nous n’avons pas d’offre. Donc la bonne affaire, c’est déjà d’en trouver une. Il faut donc peut-être s’orienter vers des biens différents pour lesquels l’imagination, des travaux, la rénovation des espaces vont permettre de redonner de la valeur aux biens.

Et les prix ?

Les prix sont très variables. Sur une agglomération comme Metz, on ne peut plus fonctionner en terme de moyenne. Sur l’ancien par exemple, le marché peut varier de 500 euros à 3000 euros le mètre carré dans une même rue.

Et ailleurs en Moselle ?

On a très longtemps voulu que le marché soit aimanté sur l’A31 entre Metz et Nancy. Mais la réalité économique a repris ses droits et évidemment maintenant c’est l’axe Metz-Luxembourg. On le voit avec toutes les implantations : le futur hôpital-clinique Claude Bernard à Maizières-lès-Metz, les flux de circulation automobile. Le poumon économique, c’est l’axe Metz-Thionville.