Immobilier : l’arrivée du tram redonne de l’attractivité à Annemasse

L’arrivée du tram Annemasse-Genève a également un impact sur le marché immobilier. Selon les agents immobiliers, les frontaliers sont de plus en plus nombreux à faire le choix de revenir vivre dans l’agglomération annemassienne.

Haute-Savoie, France

A partir de samedi prochain, il ne faudra plus que 25 minutes pour se rendre du centre-ville d’Annemasse au cœur de Genève. Avec 7 stations sur les communes d’Ambilly, Annemasse et Gaillard, l’extension de la ligne 17 des TPG (Transports Publics Genevois) doit révolutionner les déplacements. Mais l’arrivée de ce tram a également dopé le marché immobilier de l’agglomération annemassienne. "Avec ce nouveau mode transport, les frontaliers souhaitent revenir habiter sur le centre-ville d’Annemasse et ses alentours proches", explique Maïca Désormière membre de la FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier). "La ville redevient attractive, nous sommes en pleine mutation."

Avec le tram, on a beaucoup de clients qui veulent revenir dans le centre-ville d'Annemasse." - Maïca Désormière, FNAIM

Maïca Désormière, agent immobilier à Annemasse et membre de la FNAIM. © Radio France - Richard Vivion

Nouveau visage

Grâce à l’arrivée du tram à Annemasse, les projets immobiliers ont fleuri ces dernières années et les investisseurs sont également de retours. "On a beaucoup de demande de personnes qui cherchent à acheter des petits appartements pour faire du locatif", détaille Maïca Désormière. L’agglomération d’Annemasse redevient attractive. "Et comme l’offre de logement est très importante, il n’y a pas eu d’envolée des prix", assure l’agent immobilier.

A Gaillard, la rue de Genève qui mène à l’entrée de Genève, est l’un des symboles du changement de visage de l’agglomération. La ligne de tram a totalement modifié cette artère. Nouvel éclairage, nouvelle voirie, nouvelles boutiques… une aubaine pour les commerçants qui durant plus de deux ans ont supporté les nuisances liées aux travaux du tram. "On espère maintenant que les gens diront : quelle belle rue de Genève ! Et que les clients reviendront", souffle le propriétaire d’une pharmacie.

