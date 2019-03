Immobilier : l'Isère à rebours de la tendance nationale et Grenoble en panne

Grenoble, France

"Pas d'emballement ni de surchauffe en 2018". C'est ainsi que Me Philippe Wütrich, président de la Chambre des notaires de l'Isère a introduit ce mardi le rapport annuel de l'Observatoire de l'immobilier. Le marché isérois s'est avéré plutôt sage l'an dernier et si les baisses enregistrées en matière de volume de transactions (moins 3,1%) et de prix moyen sont "à contre-courant des constats nationaux", c'est "sans pour autant illustrer une mauvaise conjoncture".

En matière de prix le rapport fait état de baisses dans les secteurs des appartements (moins 1,1%) et des terrains (moins 3,1%) alors que les prix progressent dans le secteur des maisons individuelles (plus 3,1%). Evidemment ces hausses et baisses sont variables selon les secteurs géographiques, voire les quartiers, et selon les types de biens (cf ci-dessous). Le Grésivaudan, en baisse en 2018 après une forte hausse en 2017, reste à des prix élevés. Le secteur Voironnais-St Marcellin est à la hausse, portée surtout par les villes. La Bièvre connait une baisse malgré une des plus fortes hausses du prix des maisons anciennes pour La-Côte-Saint-André (+ 13,5%).

Le Nord-Isère et l'Isère Rhodanienne restent portés par le dynamisme lyonnais. L'attractivité lyonnaise pour ce secteur a d'ailleurs des conséquences de plus en plus loin : plus + 12,7% pour une maison à Péage-de-Roussillon ou encore + 9,9% aux Avenières-Veyrins-Thuellins.

Prix moyens en Isère en 2018 selon les biens (appartements, maisons, terrains) et les secteurs géographiques - © Observatoire de l'immobilier - Chambre des notaires de l'Isère

Des notaires "dubitatifs" voire inquiets concernant Grenoble

Malgré ces évolutions pas toujours positives Me Philippe Wütrich et les notaires de l'Isère restent confiants. "Le marché isérois est un marché qui reste important dans ses volumes, globalement bien orienté et notamment par les taux d'intérêts qui restent très bas et qui continuent de baisser en ce début d'année".

2019 qui sera une année test pour Grenoble puisqu'après un regain de 1% en 2017 la ville plonge à nouveau de 3,1% en 2018 et même de 3,4% dans l'ancien avec un prix moyen du m2 à 2130 euros. Une tendance a contrario de la tendance nationale dans les grandes villes (Bordeaux, Nantes et Rennes entre autre sur la façade atlantique sont en forte hausses) et a contrario même de sa propre banlieue où après les années de crise, des villes comme Saint-Martin-d'Hères, Fontaine ou encore Pont-de-Claix sont revenues à des situations stables voire à la hausse.

Parmi les explications avancées par les notaires de l'Isère il y a cette tendance des grandes Métropoles régionales, ici Lyon, a désormais faire de l'ombre jusqu'aux grandes villes qui les entourent (Saint-Etienne est aussi à la baisse en 2018), et il y a selon Me Gabriel Nallet, notaire à Grenoble, "un problème d'attractivité alors même que la ville figure dans beaucoup de classement parmi les villes où il fait bon vivre et étudier". " La faute, estime t-il, à un Grenoble bashing très en vogue chez des gens qui, bien souvent, n'y vivent pas". Un "bashing" qui commencerait donc à imprimer le marché immobilier.

Prix médians au m2 à Grenoble fin 2018 et évolution sur un an pour les appartements anciens - © Observatoire de l'immobilier - Chambre des notaires de l'Isère

"Grenoble n'est plus une ville très chère" disent les notaires. Elle est passée entre 2008 et 2018 de la 5e à la 11e place dans le classement des villes de plus de 150 000 habitants.

Quelques échos supplémentaires

- L'écart entre les prix du neuf et de l'ancien n'a jamais été aussi élevé en Isère : de 2050 à 3400 euros le mètre carré.

- Les prix en Nord-Isère n'ont jamais été aussi près de ceux de la Métropole grenobloise même si ils restent inférieurs, et qu'il est toujours possible de se payer une maison dans le nord du département pour le prix d'un T3 lyonnais.

- Le Grésivaudan n'est pas "envahie" par les ingénieurs d'origines étrangères puisque l'an passé 97% des acheteurs étaient français.

- La commune du département où les prix sont les plus élevés est Huez. Un 3 pièces à l'Alpe d'Huez, denrée encore trop rare face à une demande en hausse, peut atteindre 8500 euros le mètre carré, neuf. Dans l'ancien, les un ou deux pièces, peuvent tutoyer les 4000 euros le mètre carré.