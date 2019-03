Immobilier : marché en bonne santé en Mayenne, les prix flambent dans le centre-ville de Laval

Laval, France

Le marché de l'immobilier se porte plutôt bien en Mayenne ! Le nombre de transactions a augmenté de 12 % environ selon la chambre des notaires du département. Une bonne conjoncture qui s'explique pour trois raisons selon Virginie Marsollier, déléguée à la communication à la chambre des notaires : "Les taux d'intérêt sont toujours faibles : on emprunte sur quinze ans à moins de 1,5%, ce qui est très intéressant. Les investisseurs ont repris confiance, ils se sont remis à acheter des appartements pour les louer. Enfin, le marché des locations est toujours intéressant car il y a de plus en plus d'étudiants à Laval."

'La confiance est revenue chez les investisseurs" - Virginie Marsollier, de la chambre des notaires Copier

Les biens les plus recherchés ? "La petite maison de ville dans le centre de Laval, et en dehors, c'est le pavillon de cinq pièces avec un jardin de 400 à 500 m²", détaille-t-elle. Les longères à la campagne, par contre, attirent moins : "Les maisons situées à plus de quinze kilomètres des agglomérations sont beaucoup moins prisées ces dernières années, en raison du coût des transports, qui fait beaucoup réfléchir les couples."

Les prix sont globalement stables dans le département. "Par exemple dans les alentours de Laval, dans la deuxième couronne, à Saint-Berthevin ou L'Huisserie par exemple il faut compter 132 000 euros pour une maison ancienne de 97 m² et un terrain de 560 m². Dans le sud Mayenne, pour une maison de cinq pièces, le prix médian est de 110 000 euros. Dans le nord Mayenne, pour un bien de 89 m² avec un terrain d'environ 1000 m², il faudra débourser aux alentours de 80 000 euros."

Une maison dans le centre de Laval vendue en une demi-journée

Une tendance se dégage depuis un an et demi : le centre-ville de Laval est de plus en plus demandé. Les appartements et les maisons près de la gare s'arrachent. A cinq minutes à pied de la gare, se dresse par exemple une maison de ville typique à deux étages, en pierres, qui date du fin XIXème - début XXème siècle. Autant dire une perle rare, qu'a vendue il y a quelques mois Pascal Endouard, agent immobilier chez Marimo : "Elle s'est vendue en une demi-journée. C'est typiquement le genre de bien très recherché aujourd'hui. une maison proche du centre-ville mais qui a gardé du cachet, avec des parquets, des moulures... Ces maisons ont un petit bout de terrain, un garage pour certaines."

"Depuis six mois, on cherche une maison en centre-ville de Laval, autant dire le mouton à cinq pattes..." Elodie, Beaumont, une acheteuse

Ce genre de maison, c'est exactement ce que cherche depuis six mois Elodie Beaumont, 34 ans, pour sa famille de deux enfants : "Quand on se présente dans une agence immobilière en disant qu'on cherche ce type de bien, on nous répond "ohlala, tout le monde cherche ça !" Donc c'est la galère, c'est le mouton à cinq pattes à Laval... Dans notre entourage, d'autres personnes ont abandonné et acheté un appartement. Quand on veut vraiment une maison de ville, il faut s'accrocher."

Il faut d'autant plus s'accrocher que les prix augmentent dans le centre-ville de Laval : 15% en un an selon la chambre des notaires de Mayenne. Comptez par exemple 147 000 € pour une maison de 90 m² avec jardin.