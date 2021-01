Immobilier : Nantes dans le top 10 des villes les plus chères de France

Selon le baromètre LPI-SeLoger, Nantes se classe à la huitième place des villes de plus de 100 000 habitants où les prix de l'immobilier sont les plus élevés en France. Le palmarès est sans surprise dominé par Paris et deux villes de sa banlieue.

A Nantes, le prix moyen du mètre carré dans l'immobilier était de 4151 euros en 2020, c'est ce qui ressort du baromètre LPI-SeLoger publié mercredi par le site internet dédié à la vente et à la location d'appartements et de maisons. La capitale régionale figure à la huitième place du palmarès des villes de plus de 100 000 habitants, un classement dominé par Paris, Boulogne-Billancourt et Montreuil. Devant Nantes, il y a la ville de Nice avec un prix moyen de 4485 euros et Bordeaux affiche un prix moyen de 5023 euros.

Une hausse de plus de 10% en un an

Sur un an, Nantes enregistre une hausse des prix de 10,4%, c'est l'un des plus importantes de ce palmarès avec Lyon, Montreuil et Aix-en-Provence. Selon le baromètre LPI-SeLoger, cette augmentation devrait se poursuivre en 2021 mais à un rythme beaucoup moins soutenu. La ville la plus chère de France reste Paris avec un prix moyen au mètre carré de plus de 10 600 euros et même 16 000 euros dans certains quartiers de la capitale.