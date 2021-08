Immobilier : pas facile de trouver une maison dans la plaine du Forez

Dans la plaine du Forez, les maisons partent comme des petits pains. Il est en effet très difficile en ce moment d'acheter un bien avec un extérieur. Le phénomène de l'an dernier consécutif à la crise du Covid-19 semble se confirmer. Beaucoup d'acheteurs cherchent des maisons en dehors des grandes villes, et ceux qui en possèdent déjà semblent vouloir les garder. Résultat, il y a énormément de demandes, mais très peu d'offres.

200 acheteurs potentiels, et pas de maison à leur proposer

"Nous avons environ 200 personnes qui cherchent un bien dans la plaine et les monts du Forez, mais aucune maison à leur proposer", explique Clémentine Defours, négociatrice en immobilier dans l'agence "l'Immobilière", située dans le centre-ville de Monbrison. "Nous avons mis en ligne deux maisons il y a une quinzaine de jours et on a eu une dizaine d'appels le lendemain. Nous n'avons eu que deux visites pour les deux et les futurs acheteurs ont voulu signer un compromis sans aucune négociation sur le prix."

"Tout se vend et tout s'achète à n'importe quel prix", confie la négociatrice. Mais pour vendre, il faut des biens à proposer. "On fait beaucoup de prospection", explique sa collègue Lucienne Donadieu, toujours à l'affût, même en dehors des horaires de bureau. "Même quand je fais mes courses, si l'occasion se présente, je vais parler de mon travail." Si la concurrence entre agences est rude, elle l'est aussi entre acheteurs, avec d'un côté les urbains venus de Lyon ou de Clermont-Ferrand qui ont plus de moyens, et de l'autre les habitants du coin. "Parfois certains ont vendu leur bien et se retrouvent sans rien parce qu'ils ne trouvent rien à acheter", confie Clémentine Defours.

Des prix qui augmentent

L'autre conséquence de cette rareté des biens, c'est une augmentation des prix. "En un an, il y a eu entre 20 et 30% de plus sur certaines maisons", explique Sébastien Marcoux, gérant d'une autre agence immobilière à Montbrison. "Aujourd'hui pour une maison avec un extérieur de 600/800 mètres carrés, avec cuisine, séjour et trois chambres, il faut compter entre 190 et 220 000 euros." L'agent le confirme, la demande est si importante que depuis le début de l'année, 15 de ses biens n'ont même pas eu besoin de se retrouver sur internet pour trouver acquéreur. "Je suis agent immobilier depuis 23 ans, il y a toujours eu beaucoup de demandes, mais ce qui est inédit, c'est cette rareté des biens depuis la crise du Covid-19. Je pense que beaucoup de propriétaires ont investi dans leurs maisons, en construisant des piscines par exemple, et c'est logique qu'ils ne veuillent pas vendre s'ils sont bien chez eux."