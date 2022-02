D'après le dernier Baromètre du Groupe LPI-SeLoger, Paris, Boulogne-Billancourt et Montreuil occupent les trois premières places du Top 10 des grandes villes les plus chères de France en 2021. La ville de Saint-Denis est dixième.

Immobilier : Paris, Boulogne et Montreuil en tête des grandes villes les plus chères de France en 2021

Immobilier : Paris ville la plus chère de France en 2021

L'année 2021 n'a pas fait exception à la règle. Dans les grandes villes, les prix de l'immobilier ancien continuent à grimper. Le Groupe SeLoger a publié le Top 10 des villes de plus de 100.000 habitants les plus chères de France en 2021.

Paris, Boulogne, Montreuil sur le podium

Sans surprise, Paris occupe la première place des grandes villes les plus chères de France en 2021 avec un mètre carré à 11.591 euros. La suite du classement est plus étonnante.

À la deuxième place, il y a Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) avec 9.524 euros le mètre carré. Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) se classe troisième avec 6.721 euros le mètre carré.

Ces trois villes devancent Lyon (5.499 €/m2) Annecy (4.973 €/m2) et Bordeaux (4.967 €/m2).

Les grandes villes les plus chères de France en 2021 - SeLoger

Pour bien comprendre ces montants, il faut noter que le prix du mètre carré en France se monte, en moyenne, à 3.339 euros.

En 2021 il y a eu une flambée des prix

En 2021, on a assisté à une flambée des prix parisiens (+ 8,5 % sur 1 an sur les prix signés / + 7,9 % sur les prix affichés). À Boulogne, le prix au mètre carré a augmenté de + 6,1 % sur 1 an, à Montreuil, la hausse est de + 1,4 % l'année dernière.

À Saint-Denis, dernière de ce top 10, le prix au mètre carré est de 4 244 €. Sur un an, la hausse est de + 7,2 %.

