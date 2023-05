“Important de porter la voix des animaux dans les tribunaux” - Association Stéphane Lamart

Une nouvelle affaire de maltraitance animale était jugée hier à Caen. Ce type de procès est en hausse et à chaque fois l'association Stéphane Lamart se constitue partie civile et réclame des dommages et intérêts. Son président nous explique le sens de ces démarches.

Stéphane Lamart, invité dans les studios de France Bleu Normandie ce mercredi 3 mai © Radio France Stéphane Lamart, président de l’association du même nom, est un ardent défenseur de la cause animale. Il s’apprête à ouvrir un troisième refuge dans le Calvados, à Villers-Bocage, en complément des deux sites situés aux Monts d'Aunay et à la Vacquerie (près de Cahagnes) où des animaux sont hébergés dans l’attente d'éventuelles adoptions. Chaque refuge coûte environ 100.000 euros par année. ⓘ Publicité L’association se constitue régulièrement partie civile dans les procès pour maltraitances animales. C'était encore le cas ce mardi 2 mai lors d' une affaire jugée à Caen et concernant un haras situé dans le Bessin. Elle “y porte la voix des animaux” selon Stéphane Lamart, révolté face à certaines situations, à la fois chez des éleveurs mais aussi chez des particuliers qui considèrent les animaux domestiques comme des objets de consommation. Selon le ministère de l'Intérieur, 12 000 infractions de maltraitance animale ont été enregistrées en 2021, soit une hausse de 30% en cinq ans. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !