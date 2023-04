Important dispositif de secours pour un morceau de coque d'un voilier retrouvé au Croisic

Ce vendredi 14 avril 2023 dans l'après-midi, vers 15h30, un morceau de coque d'un voilier a été retrouvé sur la plage du Port-Lin, au Croisic, en Loire-Atlantique, par les opérateurs du Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) d’Étel, dans le Morbihan. Un témoin a rapporté avoir vu quelque chose flotter en mer, à une distance d'environ un mille nautique de la côte, soit à 1,8 km du rivage.

ⓘ Publicité

Pompiers, gendarmes et sauveteurs en mer sur place

D'après les gendarmes, le témoin aurait décrit "un morceau rouge et noir, probablement un voilier qui a chaviré". L'hélicoptère de la gendarmerie a été mobilisé sur place, et est parvenu à détecter la coque, qui se trouvait sur les rochers à l'arrivée des secours. Personne ne se trouvait aux abords du bateau.

Cela arrive souvent que des morceaux d'épaves se retrouvent en mer et sont repêchées par les secours, mais ce vendredi, un important dispositif était sur place. "Les pompiers, la police municipale, les gendarmes, le Cross et nous étions là, énumère Sébastien Beaudegel, patron suppléant de la SNSM du Croisic, qui a participé à l'opération avec six autres sauveteurs en mer. Cela n'arrive pas souvent ; habituellement, nous sommes les seuls prévenus. Il y a eu un important dispositif, mais après tout, il vaut mieux être trop que pas assez !"

Selon le Cross, il s'agit de la partie avant du catamaran Addictive Sailing de Brieuc Maisonneuve, un skipper normand qui participait à la Route du Rhum et qui a chaviré dans le nord-ouest de l'Espagne, en novembre dernier. Mi-janvier, une partie de ce même voilier s'était échouée sur une plage de Guidel, dans le Morbihan.