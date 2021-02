Impossible de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination en Vaucluse

Il n'est plus possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner en Vaucluse. Les 14 centres de vaccinations affichent tous complets. 20.417 personnes ont déjà été vaccinées en Vaucluse (chiffres ARS) mais il faudra patienter pour prendre rendez-vous. Les médecins expliquent qu'ils sont limités en dose de vaccins. La prise de rendez-vous sera possible à partir de la mi-mars au mieux pour une première injection dans les jours qui suivent.

Rendez-vous possibles dans quelques semaines

France Bleu Vaucluse a cliqué sur toutes les pages Doctossimo des 14 centres de calendriers en ligne pour tenter de prendre un rendez vous. C'est impossible. Partout s'affiche "en raison d'une forte demande, ce centre n'a plus de disponibilités. Des nouveaux créneaux seront mis en ligne prochainement". Lorsqu'on appelle, le répondeur annonce "des rendez vous dans les jours ou les semaines qui viennent en raison de la pénurie de vaccins".

20.417 personnes ont déjà reçue une première injection en Vaucluse selon l'agence régionale de santé. Dans les semaines qui viennent, les 14 centres de vaccinations de Vaucluse annoncent 11.152 vaccinations mais les vaccinateurs manquent de vaccins.

600 doses seulement par semaine à Carpentras

A Carpentras, le médecin responsable du centre de vaccination ne reçoit que 600 doses par semaine. le docteur Sébastien Adnot confirme que "tous les créneaux de rendez-vous sont pris avec notre dotation de 600 doses par semaine. On a 600 patients inscrits jusqu'au début de la deuxième quinzaine de mars. On aimerait disposer de davantage de doses de vaccin".

Le médecin calcule que "si on veut vacciner 60.000 personnes, il faudra deux ans..." pour une population de 90.000 personnes dans le Comtat Venaissin. Sébastien Adnot explique que "le centre de vaccination de Carpentras pourra rester ouvert cet été... même après l'été. Tout dépendra du nombre de doses. On a les vaccinateurs mais on a pas les vaccins."