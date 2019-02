Impôt prélèvement à la source : grosse affluence en janvier dans les centres des impôts de Charente-Maritime

22 825 personnes se sont rendues à leur centre d'impôt le plus proche en janvier en Charente-Maritime. C'est deux fois plus que d'habitude à cette période. La faute à l'application du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu.

En Charente-Maritime, il y a un peu plus de 390 000 contribuables. 44% d'entre eux sont imposables, et du coup, avec la mise en place du prélèvement à la source pour le revenu, ce fameux prélèvement en amont sur le bulletin de salaire, beaucoup se sont rendu à leur centre d'impôt pour en savoir plus sur son application, ou tout simplement faire valider une modification de leur situation fiscale.

En sachant qu'avec une naissance, un mariage ou encore un divorce, cela modifie les parts fiscales du foyer, de nombreux contribuables se sont empressés de valider ce changement auprès de leur administration. Près de 23 000 se sont rendus physiquement aux impôts, plus de 12 000 ont modifié leur situation via internet, et d'autres encore en passant par la plate forme nationale au 0 809 401 401.

Dans ces démarches entreprises par les contribuables, on trouve parfois des erreurs d'application du taux de prélèvement sur le salaire. Anormalement élevé, cela est rare, mais dans ce cas de figure où l'administration s'est trompée, pour Laurent Garnier, le directeur départemental des Finances publiques de Charente Maritime, c'est simple"le trop-perçu sera reversé soit par virement bancaire, soit par lettre-chèque", ou si c'est l'entreprise qui a fait l'erreur, la somme prélevée le mois d'après sera revue à la baisse.

En Charente-Maritime, l'impôt sur le revenu représente 499 415 328 euros en 2017. Même si le taux de recouvrement est important dans notre département, avec 98%, la barre des 500 millions d'euros sera dépassée en 2018. Il est aussi là l'avantage du prélèvement à la source, récupérer parfois un impôt dû non perçu. L'impôt sur le revenu prélevé à la source va permettre à l'état de n'oublier personne.

