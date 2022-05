Impôts 2022 : en Isère, des retards sur les envois des déclarations au format "papier"

Si vous payez vos impôts au format papier et non en ligne, vous n'avez peut-être pas encore reçu vos documents, la faute à des retards au Trésor Public. Moins de 40% des déclarations ont été envoyées en Isère, les autres devraient arriver d'ici la fin de cette semaine.

Plus de 60% des Isérois qui déclarent leurs revenus en format papier n'ont pas encore reçu leurs documents - photo d'illustration

Si vous déclarez vos revenus par courrier et non en ligne, vous n'avez peut-être pas encore reçu votre déclaration de la part des impôts cette année. Cela fait pourtant presque un mois, depuis le 6 avril 2022, que la déclaration de revenus pour cette année est ouverte, mais l'envoi des déclarations format "papier" a pris du retard, notamment en Isère. Dans notre département, cela concerne 231 673 déclarations. "Des difficultés d'émission de ces déclarations ont généré un retard d'envoi et les premières déclarations des contribuables isérois ont été envoyées le 13 avril", explique la Direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Plus de 60% des déclarations papier pas encore envoyées

Sauf que ces envois se font de manière échelonnée. Pour le moment, 39% des déclarations ont donc été remises à La Poste et le reste devrait l'être à la fin de cette semaine. Pas d'inquiétude à avoir donc si vous n'avez toujours rien dans votre boîte aux lettres d'ici là assure le Trésor Public de l'Isère, qui rappelle que les déclarations sont "d'ores et déjà consultables dans l'espace particulier des usagers concernés", c'est-à-dire sur le site internet des impôts.

Vous avez jusqu'au 19 mai pour renvoyer en format papier votre déclaration de revenus en Isère et jusqu'au 31 mai si vous le faites en ligne.