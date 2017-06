Impôts : attention aux faux mails réclamant vos coordonnées bancaires

Claude, un habitant de Mayenne, a reçu deux courriels soi-disant envoyés par l'administration fiscale. La tentative d'arnaque lui a aussitôt sauté aux yeux.

En quelques heures, jeudi 1er juin au soir et vendredi 2 juin dès poltron-minet, Claude reçoit deux mails avec un "en-tête" officiel des finances publiques. Pour un remboursement d'impôt. Des messages qui commencent par 'cher client', c'est déjà suspect. Claude raconte la suite : "lors de la télé-déclaration, je savais exactement le montant de mes impôts pour l'année. et donc je ne m'attendais absolument à rien. Ces deux mails me sont apparus très étranges car ils me renvoyaient vers un questionnaire où je devais préciser mes coordonnées bancaires, ce qui ne se fait jamais".

Et le Mayennais a évidemment tout de suite senti le piège. Une grossière tentative d'escroquerie : "j'ai tout de suite alerté mes enfants pour qu'ils soient vigilants".

Alors sachez que l'administration fiscale ne demande jamais, de cette manière, les coordonnées bancaires. La technique utilisée par les webfraudeurs est très présente sur internet. On l'appelle en français l'hameçonnage : se faire passer pour une source de confiance, dérober des informations personnelles et les utiliser à votre insu.

NE REPONDEZ JAMAIS A CES FAUX MAILS ! Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, rendez-vous sur le site Internet-signalement.gouv.fr ou téléphonez au numéro Info escroqueries mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.