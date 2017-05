Impôts : ces seniors poitevins qui remplissent leur télédéclaration pour la première fois

Ils ont 60-70 ans et ne maîtrisent pas bien les ordinateurs. Pourtant cette année, ils vont devoir faire leur déclaration de revenus en ligne : c'est obligatoire au dessus de 28 000€ de revenu fiscal de référence 2016. Dans la Vienne, des clubs informatiques donnent des cours d'initiation.

Les contribuables de la Vienne et des Deux-sèvres ont jusqu'au 6 juin 2017, minuit, pour remplir leur déclaration de revenus 2017. Et ce sera forcément une télédéclaration en ligne : d'abord, parce que la déclaration papier est close depuis le 17 mai dernier, mais aussi parce que de plus en plus de contribuables n'ont plus le choix : au dessus de 28 000€ de revenu fiscal de référence en 2016, il faut passer par internet pour faire sa déclaration. Et pour les seniors, ce n'est pas une mince affaire. Surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas les écrans, souris et autres claviers.

Des initiations "déclarations en ligne"

Dans la Vienne, depuis quelques années, le club informatique de Saint-Benoît, près de Poitiers propose des cours spécifiques d'initiation à la déclaration d'impôts en ligne.

20 stagiaires. 2 animateurs bénévoles, dont un qui par ailleurs, travaille aux impôts. Et un logiciel de simulation pour permettre aux uns et aux autres de s'entraîner.

Animateur informatique mais pas fiscaliste

Michel Gault est animateur bénévole depuis 10 ans au club informatique. Il le dit :

"Je ne suis pas un fiscaliste. Je guide simplement les gens dans leur télédéclaration. En cas de question plus pointue, le logiciel des impôts a tout prévu. Il suffit de cliquer sur les petites cases "point d'interrogation", et en général, les personnes ont leur réponse. on leur apprend ça justement, à essayer de trouver les réponses par eux mêmes."

Sylvain Lépine, le permanent, et Michel Gault, animateur bénévole du club informatique de St Benoît co-animent le cours sur la télédéclaration en ligne © Radio France - Isabelle Rivière

En général, dès le mois de janvier, les premières questions arrivent au sein du club informatique. Entre un cours sur Word, Excel ou google, certains osent un "et pour les impôts, comment ça se passe ?"

Sylvain Lépine, le permanent du club informatique de St benoît le constate. Tous les ans, les demandes affluent. Il faut mettre en place des cours spécifiques.

Planning des cours 2017

Cette année, il y aura des initiations "impôts" les 23, 24 et 30 mai 2017 de 14h à 16h30.

"En général, il faut récupérer les numéros de télédéclarants, et lancer la procédure internet. Après, il y a juste à suivre. Et ce qui rassure les personnes âgées en général, c'est qu'on peut imprimer les télédéclarations. ils gardent une trace écrite donc. Et en cas d'erreur, ion peut toujours corriger sa déclaration en ligne jusqu'au 6 juin 2017 à minuit, explique Sylvain Lépine.

Corriger sa déclaration. L'imprimer. c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. EUX, ces seniors de 60-70 ans qui pour certains découvrent tout juste les écrans et leurs différents usages.

Le papier ça rassure...

Claude Sauvage, 74 ans, fait sa télédéclaration depuis 7 ans. tous les ans, elle se réinscrit aux initiations "impôts" pour être sûre de ne pas passer à côté de nouveautés ou de modifications. Aujourd'hui, elle le reconnaît.

"Internet c'est aussi facile que la déclaration papier. Il faut juste contrôler et signer. c'est pré-rempli. mais mois j'aime le papier. Alors, j'ai besoin de garder des traces, alors j'imprime toujours. J'aime trop mon papier", lâche t-elle dans un sourire.