Impôts, crèche, cantine : vos factures peuvent être réglées chez les buralistes du Berry

Le paiement de proximité est possible dans plus de 160 bureaux de tabac en Berry

Un paquet de cigarettes, un jeu de hasard à gratter ou une carte postale à acheter : les bureaux de tabac ne proposent pas que ces activités. Depuis plus de deux ans, le paiement de proximité a été mis en place pour permettre de payer tous ses impôts et certaines factures de services locaux comme la crèche ou la cantine. Seules conditions : un montant de moins de 300 euros et la présence d'un QR code sur la facture. "C'est simple, innovant et c'est surtout de la proximité puisqu'il y a 82 buralistes dans 43 communes différentes de l'Indre", se félicite Benoît Leclerc, directeur adjoint de la Direction des Finances publiques de l'Indre.

Un maillage territorial inégalé par rapport aux trésoreries

Dans le Cher, le dispositif séduit déjà un peu plus de 80 buralistes également. C'est dire l'importance accordée à la profession. Pour les usagers, c'est un gain de temps considérable. "Je peux payer mes amendes, mes impôts ou même le service de livraison de repas à domicile. Ça simplifie les affaires : on n'a plus besoin d'aller au Trésor Public de Valençay ou d'envoyer des lettres", confie Monique, habitante de Levroux, où le Trésor Public a fermé. Et le paiement est totalement sécurisé.

Dans le bureau de tabac "Les Galeries de Levroux", Frédéric Chevallier croise des clients encore jamais vus malgré ses 29 ans d'activité sur la commune. "Ça permet d'avoir de la fréquentation supplémentaire avec des gens qui ne seraient jamais venus en temps normal. Et ils peuvent faire des achats en plus du paiement de proximité", se félicite le buraliste. Sans compter cette commission fixe d'1,50 euro pour chaque paiement.