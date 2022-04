Impôts : dans la Vienne, les finances publiques vous aident à déclarer vos revenus

L'heure des comptes a sonné dans la Vienne : comme chaque année, les contribuables du département sont appelés à remplir leur déclaration de revenus 2021, pour calculer l'impôt sur le revenu. Ca concerne près de 250.000 foyers fiscaux, dont seuls 41% sont imposables. Malgré la mise en place du prélèvement à la source et l'instauration de la déclaration automatique pour certains contribuables, la vérification et la validation des montants préremplis en ligne reste en effet obligatoire.

Dans la Vienne, les dossiers en format papier sont envoyés à partir du 14 avril. Les contribuables ont jusqu'au 15 mai pour les remplir et les déposer dans un centre de finances publiques. En ligne, le délai court jusqu'au 8 juin dans le département pour compléter et valider sa déclaration.

Pour aider les personnes qui en auraient besoin, la direction départementale des finances publiques renforce sa capacité d'accueil au centre de Poitiers, ainsi que par téléphone et sur internet. "Chacun peut poser une question via son espace personnel en ligne, et recevoir une réponse de la part d'un agent des finances publiques, le tout en protégeant ses données et le secret professionnel. C'est la solution à privilégier", précise Vincent Destin, responsable du service des impôts des particuliers de Poitiers.

Basculer vers le numérique

Parmi les questions qui reviennent régulièrement, celles concernant la déclaration de revenus en ligne, à laquelle souscrivent aujourd'hui 86% des contribuables imposables de la Vienne. "La déclaration en ligne est rentrée dans les mœurs, et se fait aujourd'hui sans difficulté particulière", note Vincent Destin. Elle apporte aussi un certain confort : "il y a des montants pré-remplis, des alertes si on se trompe ou si deux données sont incohérentes. A la fin, le montant d'impôt dû s'affiche".

Les finances publiques encouragent donc les 15% de contribuables de la Vienne qui continuent de remplir leur déclaration sur papier à basculer vers le numérique. "Tout le monde peut faire sa déclaration en ligne. Cela permet aussi, lorsqu'on fait sa déclaration, d'être informé sur les aides dont on peut bénéficier, et d'atténuer le non-recours aux aides", ajoute la directrice départementale des finances publiques, Mylène Orange-Louboutin. Parmi les nouveautés cette année, un écran d'information sur l'attribution de bourses sur critères sociaux aux élèves et étudiants apparaît à la fin de la déclaration, chez les contribuables éligibles.

Des créneaux dédiés dans le département

Les 19 centres des finances publiques de la Vienne reçoivent les contribuables sans rendez-vous, aux horaires d'ouverture : de 9h à midi du lundi au vendredi à Poitiers et Chatellerault, de 9h à midi du lundi au jeudi à Loudun et Montmorillon et de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi à Civray. Des permanences pour les personnes malentendantes sont également organisées au centre des impôts de Poitiers les 4 et 13 mai de 13h30 à 16h, et en anglais au centre de Civray les 10 et 11 mai à partir de 14h.

Des créneaux sont également dédiés dans les Maisons France Service. Il est aussi possible de prendre rendez-vous, via son espace personnel sur internet ou en se rendant directement au guichet. Pour toute interrogation, un numéro d'appel national est mis en place : le 0 809 401 401.