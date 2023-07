Impôts : il ne reste plus qu'une semaine aux propriétaires pour déclarer leurs biens immobiliers

Si vous êtes propriétaires, vous n'avez plus que six jours, jusqu'au 31 juillet 2023 compris, pour faire déclarer aux impôts vos biens immobiliers. Les propriétaires doivent dire qui occupent leur maison ou appartement, eux-mêmes ou un locataire ou s'il est vide. François Pujolas, le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe, détaille les raisons de cette nouvelle obligation des propriétaires.

Jusqu'au 31 juillet compris

"La première découle de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, mais elle demeure sur les résidences secondaires et une taxe aussi sur les locaux vacants. Donc, il est important, pour éviter des erreurs qui seraient préjudiciables aux contribuables, qu'on sache, si le logement est vacant ou occupé. S'il est occupé, il faut préciser par qui : le propriétaire ou un locataire. Dans le second cas, il faut donc fournir des informations, c'est-à-dire le nom, le prénom et la date de naissance des locataires. Si le local est vacant et il l'indique également."

La déclaration peut se faire sur le site internet des finances publiques : impots.gouv.fr dans la rubrique 'espace personnel', puis 'gérer mes biens immobiliers." Il est possible aussi d'être aidé par téléphone au 0 809 401 401 ou en se rendant directement dans les centres des impôts de la Sarthe au Mans, à Mamers et à La Flèche ou bien dans une agence France Services.

