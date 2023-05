Impôts : que risque-t-on si l'on fait notre déclaration trop tard ?

À vos impôts ! La déclaration des revenus en ligne se termine ce jeudi soir à minuit pour les départements numérotés de 1 à 19 et pour les contribuables qui n'habitent pas en France. Vous avez jusqu'au 1er juin si vous habitez dans un département numéroté de 20 à 54 et jusqu'au 8 juin pour ceux numérotés de 55 et au delà. Attention il faut bien respecter ce délai car ne pas faire sa déclaration en temps et en heure peut coûter très cher.

ⓘ Publicité

Si vous déclarez vos revenus en retard votre impôt sera majoré, comme le rappelle l'administration fiscale . De 10 % si vous n'avez pas reçu de lettre de réclamation. Cela monte à 20 % en cas de dépôt tardif de déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure, 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure. Et ça peut aller jusqu'à 80% si l'administration fiscale découvre que vous exercez un travail non déclaré ou une activité illicite.

En cas de difficultés financières, l'administration fiscale peut vous accorder un délai supplémentaire pour payer. Dans certains cas, elle peut aussi vous accorder une remise gracieuse , totale ou partielle de l'impôt et des pénalités qui vous sont appliquées.

Des aides pour faire sa déclaration et un droit à l'erreur

Si vous avez besoin d'aide pour finaliser votre déclaration, vous pouvez contacter votre service des impôts dont le numéro est indiqué sur votre avis d'imposition. Par ailleurs, vous pouvez également appeler le numéro non surtaxé 0.809.401.01 disponible du lundi au vendredi entre 8h30 et 19h.

Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompés après la date limite, vous pouvez corriger votre déclaration sur impots.gouv.fr. Pour "l'immense majorité" des contribuables, "l'avis d'imposition sera disponible en ligne entre le 26 juillet et le 4 août", avait affirmé le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal.

En 2022, 34,5 millions de foyers fiscaux, soit près de neuf sur dix, ont déclaré leurs revenus en ligne.