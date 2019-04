Impôts : qui a encore le droit de faire une déclaration papier?

Guéret, France

C'est le moment de faire votre déclaration d'impôts! Depuis mercredi 10 avril, la campagne 2019 est lancée. Malgré le prélèvement à la source, cette formalité reste obligatoire, que vous soyez imposable, ou non-imposable. Pour la première fois, tout le monde a l'obligation de faire sa déclaration sur internet. En tout cas c'est ce qui est écrit sur le papier. Mais en réalité l'administration fiscale est prête à faire preuve de tolérance.

C'est une bonne chose dans un département comme la Creuse. En effet, chez nous, seuls 47% des contribuables effectuent leur déclaration sur internet, contre plus de 60% au niveau national. La télédéclaration progresse néanmoins chez les Creusois, avec une hausse de sept points entre 2017 et 2018.

Tolérance pour les personnes qui ne sont pas connectées

Cette année, l'administration fiscale, établit un principe : " si vous estimez ne pas être en mesure de [déclarer en ligne], vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier ". Cette définition assez large implique forcément une tolérance. Si vous n'avez pas d'ordinateur, pas d'accès internet, si vous êtes en panne pendant la période de la déclaration, si vous habitez une zone blanche ou tout simplement si vous n'êtes pas à l'aise avec les ordinateurs, vous pouvez continuer à remplir une déclaration sur un formulaire papier.

Dominique Brunaud est en charge du pôle gestion fiscale à Guéret, elle précise que cette réforme est avant tout incitative: "Il n'y a aucune sanction prévue pour le moment. Faire sa déclaration sur un formulaire papier n'est pas pénalisant".

Vous voulez apprendre à faire votre télédéclaration?

Le but de l'administration fiscale est de voir augmenter le nombre de contribuables qui effectuent leur déclaration sur internet. En Creuse, elle propose donc un service d'accompagnement pour ceux qui souhaiteraient apprendre à faire une télédéclaration.

Un Creusois sur deux seulement s'est converti à la déclaration d'impôt sur internet © Radio France - Emeline Ferry

"Dans les centres des impôts de Guéret et Aubusson, il existe des ordinateurs en libre service. Nous pouvons aider les gens à faire leur démarche. Le but est de les rendre peu à peu plus autonomes", explique Dominique Brunaud.

Par ailleurs des permanences seront prochainement organisées à La Souterraine, à Chambon-sur-Vouèze et à Bourganeuf.

Les avantages de la déclaration en ligne

La déclaration en ligne présente plusieurs avantages sur la déclaration papier. Les délais pour déclarer nos impôts sont par exemple plus longs. Si vous optez pour la déclaration papier, vous devez avoir fait vos démarches avant le 16 mai. En revanche les Creusois qui choisissent la déclaration sur internet, auront jusqu'au 28 mai.

La déclaration sur internet présente d'autres avantages: vous pouvez modifier votre déclaration si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, pendant plusieurs mois, via le service de correction en ligne. Vous pouvez avoir rapidement des informations sur votre taux de prélèvement, et vous aurez un avis d'imposition immédiatement.