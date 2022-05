Impôts sur le revenu 2022 : une aide gratuite remplir sa déclaration à Paris

Une aide gratuite pour remplir votre déclaration d'impôts, c'est ce que proposent aujourd'hui la Ville et les avocats du barreau de Paris à l'occasion de "la journée des fiscalistes". Des permanences sans rendez-vous sont prévues dans toutes les mairies d’arrondissement, entre 9 heures et 18 heures, et même jusqu’à 19 heures dans les mairies du 11e et du 18e arrondissements.

Toutes les informations pratiques sont sur les sites : www.avocats.paris et www.paris.fr/aidejuridique.