Impôts sur le revenu en Occitanie : tout ce qu'il faut savoir sur la campagne 2020 à l'heure du Covid-19

A cause du coronavirus, la campagne est lancée avec un peu de retard. Mais les 3,5 millions de foyers fiscaux d’Occitanie auront entre deux semaines et un mois de répit pour remplir leur déclaration. La déclaration simplifiée devrait aussi aider beaucoup de contribuables.

La campagne 2020 est lancée, elle sera prolongée à cause du Coronavirus.

La campagne fiscale 2020 débute cette semaine alors qu’elle devait commencer le 9 avril. Mais pas de panique. Avec la crise du Covid-19, elle est prolongée de plusieurs semaines. Les déclarants papier disposent d'un mois en plus. Ils pourront envoyer leur déclaration par voie postale jusqu’au 12 juin, au lieu du 14 mai. (Encore 30% des foyers fiscaux déclarent par papier en Haute-Garonne).

Date limite entre le 4 et 12 juin selon les cas

Les contribuables effectuant leur déclaration en ligne ont, eux, une quinzaine de jours supplémentaires. La période de clôture est programmée entre les 4 et le 11 juin, en fonction des départements.

En zone 1 (départements du 01 au 19 et non-résidents) jeudi 4 juin 2020 à 23h59

En zone 2 (départements du 20 au 54) lundi 8 juin 2020 à 23h59

En zone 3 (départements du 55 au 974/976) jeudi 11 juin 2020 à 23h59

Donc pour la Haute-Garonne, la date à noter sur l'agenda, c’est le 8 juin. Le 4 juin pour les Aveyronnais et le 11 juin pour les Tarnais par exemple.

Les directions départementales des finances se sont aussi organisées pour renforcer les plateformes téléphoniques et internet pour répondre aux contribuables. L’an passé, 100.000 personnes étaient venues dans des centres des impôts de Haute-Garonne. Elles étaient aussi 30.000 dans le Tarn. Des personnes qui devront faire par mail et téléphone. A Toulouse, plus de 300 agents des impôts sont mobilisés pour répondre à ces questions. Certains Toulousains renforcent aussi les plateformes nationales de réponses aux particuliers.

Un numéro à retenir : le 0809 401 401

L’administration fiscale invite donc les particuliers à effectuer l’essentiel des démarches sur impots.gouv.fr. Vous pouvez aussi écrire via la messagerie sécurisée dans votre espace particulier. Si besoin, vous pouvez contacter par téléphone le service des impôts des particuliers ou le 0809 401 401 (appel non surtaxé). Dans ce cas, le plus simple est de prendre un rendez-vous téléphonique auprès de votre service des impôts des particuliers.

Une déclaration simplifiée

Par ailleurs, à partir de cette année, Bercy a mis en place la «déclaration automatique», qui devrait concerner 1,2 millions de foyers fiscaux en Occitanie et 200.000 en Haute-Garonne. Ce sont les contribuables dont les revenus sont connus de l’administration fiscale et dont la situation n’a pas changé par rapport à 2019. Ces foyers vont recevoir une déclaration pré-remplie. Ils devront la vérifier et si aucun changement n’est nécessaire, ils n’auront rien à faire.

Déjà des conséquences du coronavirus

Et pour les impôts, la crise a déjà des conséquences. Les indépendants ont été nombreux à utiliser le dispositif de prélèvement à la source (PAS) qui permet d’ajuster le niveau d’imposition en temps réel. Entre le 16 mars - début du confinement - et le 16 avril, plus de 100.000 indépendants ont supprimé ou reporté leurs acomptes. Dans le détail, le ministère enregistre 37.776 reports d’acomptes, contre 540 en période normale. Quant aux suppressions, elles grimpent à 63.003 au lieu de 45.000. Environ 10.000 entreprises d'Occitanie ont fait une telle demande.

Le fonds de solidarité pour les indépendants

Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques. En Occitanie, 61.000 entreprises ont bénéficié de ce fonds pour 80 millions d’euros. Les aides seront versées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19" et déposer leur demande pour leur entreprise (en Haute-Garonne, 13.000 entreprises ont bénéficié de ce fonds, pour 18 millions d’euros pour une aide moyenne de 1314 €) .

Autre nouveauté, si vous avez déclaré par internet l’an passé, vous ne recevrez pas de déclaration papier. Cette mesure permet d’économiser 10 millions de déclarations soit 250 tonnes de papier en France (pour le Tarn, c’est par exemple 3,7 tonnes de papier économisées.)