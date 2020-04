Impôts sur le revenu : les contribuables normands peuvent faire leur déclaration

La plate-forme en ligne des impôts est accessible depuis le lundi 20 avril 2020 pour déclarer ses revenus de l'année 2019. En Normandie, cela concerne plus d' 1,8 millions de foyers fiscaux dans les cinq départements normands. Tous doivent établir une déclaration de revenu sur internet via le site des impôts même si le prélèvement à la source est en vigueur depuis l'an dernier. Selon les derniers chiffres communiqués par la direction générales des finances publiques, plus de 780 000 foyers normands ont réglé l'impôt sur le revenu (voir plus bas) pour un montant global de plus de 2,5 milliards d'euros.

La majeure partie des contribuables télé-déclare ses revenus en ligne. Jusqu'à la fin du confinement, c'est de toute façon la seule option possible puisque les centres des finances publiques sont fermées au public. Lorsque le déconfinement sera décidé, "nous pourrions recevoir les contribuables avec le respect de mesures sanitaires qui auront été décidées" précise Bernard Trichet, directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Une nouveauté : la déclaration automatique, vous n'avez rien à faire

L'innovation de cette campagne 2020 du recouvrement de l'impôt sur le revenu concerne la "déclaration automatique". Selon l'administration fiscale, cela devrait concerner 12 millions de foyers fiscaux dans le pays qui n'auront rien à faire si leur déclaration pré-remplie par le service des impôts est conforme. "La déclaration sera ainsi prise en compte telle qu'elle" confirme Bernard Trichet.

Les dates à retenir

Date limite de télé-déclaration sur internet :

Calvados (14) : 4 juin 2020

Eure (27) et Manche (50) : 8 juin 2020

Orne (61) et Seine-Maritime (76) : 11 juin 2020

Date limite de dépôt de la déclaration papier :

Pour tous les départements : le 12 juin 2020

782 326 payeurs d'impôts sur le revenu en Normandie

Lors de la dernière campagne en date (2018 pour déclaration des revenus de 2017), 782 326 contribuables normands se sont acquittés de l'impôt sur le revenu. Notre région compte 1.877.313 foyers fiscaux. Au niveau national, près de 17 millions de foyers fiscaux ont été imposés sur plus de 38 millions de déclarants.

Nombre de foyers fiscaux imposés en Normandie (en 2018) :