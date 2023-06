"Impressionnant", "explosion souterraine", les témoignages affluent après le séisme dans l'ouest de la France

Le séisme a été ressenti à Niort et dans de nombreux départements

Un séisme d'une magnitude 5,3 à 5,8 s'est produit ce vendredi soir près de la limite entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, a annoncé le Réseau national de surveillance sismique. Ses effets ont été ressentis dans de nombreux autres départements et régions, de la Gironde à Paris en passant par le Maine-et-Loire, la Sarthe ou la Bretagne. La secousse a été très surprenante pour beaucoup d'habitants. Les réactions sont nombreuses depuis le tremblement de terre, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les antennes des radios locales de France Bleu.

Une secousse effrayante

Un internaute de Niort, à une trentaine de kilomètres de l'épicentre, dit avoir ressenti comme "une explosion souterraine en jardinant tranquillement". Aurélie, une Niortaise, décrit une secousse surprenante : "La maison, l'escalier, tout a tremblé, on a eu très peur, c'était impressionnant" confie-t-elle sur Twitter.

Thérèse, habitante de Château-Gontier-sur-Mayenne, a aussi eu très peur : "J'ai senti la maison craquer, j'ai eu peur. J'ai senti le sol bouger, c'est la première fois que j'ai ressenti une telle secousse, ça fait bizarre de sentir ça" raconte-t-elle à France Bleu Mayenne . Dans le Limousin, Catherine a eu " la trouille de [sa] vie". "Ça a secoué très fort l'échafaudage que j'ai dehors. J'ai cru que c'était un avion ou un camion" raconte cette habitante de Bussière-Galant à France Bleu Limousin . " J'ai cru que c'était un camion qui passait dans ma rue" confie aussi un Angevin à France Bleu. À Laval, un jeune couple a d'abord pensé que "la machine à laver surchauffait" avant de se rendre compte qu'un tremblement de terre secouait leur appartement.

À Luçon (Vendée), Aurélie, la patronne d'un bar, a eu du mal à comprendre ce qu'il se passait : "Je me suis demandée si c'est moi qui tremblais ou si c'était autre chose", dit-elle auprès de France Bleu Loire Océan.

Les meubles qui tremblent, des objets qui tombent

"Les cintres ont bougé et l'aquarium a vibré ! C'était impressionnant" décrit Alain, un habitant de Nantes, à France Bleu Loire Océan . Éric a vu ses meubles trembler : "J'ai réussi à retenir ma télé avant qu'elle ne tombe par terre", raconte-t-il à France Bleu Poitou. Même sensation en Dordogne : "Le parquet a craqué, et des petits objets ont bougé sur l'étagère" assure Karine à France Bleu Périgord .

La Rochelle aussi a senti le sol trembler. "C'était plus impressionnant en hauteur, pour les gens qui étaient dans des maisons, que pour ceux qui étaient dehors" , a expliqué ce vendredi sur franceinfo Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, j'étais sur le vieux port et on a senti une vibration du sol assez significative pendant au moins une trentaine de secondes" . Une inspection des bâtiments municipaux est en cours.

