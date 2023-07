"Impressionnants", "c'est génial" : les nageurs paralympiques japonais font l'unanimité au Coliseum d'Amiens

"Impressionnants", "fluides" : les qualificatifs ne manquent pas aux nageurs du dimanche qui viennent faire quelques longueurs cette semaine au Coliseum d'Amiens. Ils ont la chance de côtoyer cinq nageurs japonais paralympiques qui se préparent aux Jeux Olympiques 2024.

Des athlètes de haut niveau avant tout

Certains sont aveugles, d'autres n'ont pas de bras ou de jambes, mais pour Richard Hallade, "ce sont d'abord des athlètes de haut niveau, avec des exigences qui sont de haut niveau. Donc il a fallu qu'on s'adapte, par exemple sur la préparation physique, avec un cage TRX [de musculation] spécialement montée pour la délégation, qui servira plus tard au club amiénois."

La cage de musculation TRX flambant neuve au Coliseum d'Amiens © Radio France - Céline Autin

Les équipes du Coliseum, séduites, ont travaillé d'arrache-pied pour accueillir comme il se doit les athlètes. "On a senti nos agents motivés et très impliqués, remarque Richard Hallade. Il a fallu remettre au norme les lignes d'eau, et une rampe d'accès notamment". Ces investissements ont coûté 40.000 euros.

En tant qu'ancien coach, Richard Hallade est très fier d'accueillir la délégation et épaté par ce qu'il voit d'elle : "ça met un grand coup de poing à la figure, on ré-apprend l'humilité. Le retour que j'ai des maîtres-nageurs et du public, c'est que c'est très impressionnant de les voir au quotidien. Et en plus, avec du sourire. Ça fait plus que du bien !"

Pour voir les nageurs paralympiques japonais s'entraîner en public au Coliseum, rendez-vous ce samedi 22 juillet de 8h à 11h et de 15h à 18h et le dimanche 23 juillet de 15h à 18h uniquement. Du 24 au 26 juillet, 25 nageurs s'entraîneront à huis clos.