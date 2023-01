Inauguration de COMet à Orléans : tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel équipement de la métropole

Plus de 700 personnes sont attendues ce samedi au sein du Palais des Congrès du complexe COMet à Orléans, pour une cérémonie d'inauguration très attendue, ce samedi 7 janvier. Le point d'orgue de cette journée sera l'ouverture de l'Arena, la grande salle de 10.000 places, avec le tournoi de France de handball, organisé pour préparer les Bleus au Mondial 2023. Un premier match Pays-Bas - République Tchèque a lieu à 15h15, et surtout à 18h, l'Equipe de France affronte l'Egypte. France Bleu Orléans installe ses studios à COMet, au Palais des Congrès, ce samedi 7 janvier de 10h à 12h.

Les chiffres clés de COMet

COMet, c'est un complexe événementiel composé de quatre bâtiments distincts et conçus comme complémentaires : une Arena d'une capacité pouvant aller jusqu'à 10.000 places, un Palais des Congrès équipé d'un auditorium de 1.000 places, et d'un Parc des Expositions d'une surface de 16.000 m² extensible jusqu'à 33.000 m². Le Zénith, construit en 1996 et pouvant accueillir jusqu'à 6.900 spectateurs. Les trois nouveaux bâtiments sont habillés d'une résille métallique de 20.000 m², l'ensemble a été conçu et coordonné par le cabinet de l'architecte français Jacques Ferrier.

La déclaration la plus enthousiaste

C'est celle de Nikola Karabatic, le capitaine de l'Equipe de France de handball, le premier, avec ses coéquipiers, à avoir foulé ce jeudi soir le parterre de l'Arena de COMet, pour un premier entraînement avant son match face à l'Egypte : "on en a vu des salles comme celle-ci, mais plutôt dans d'autres pays, à l'étranger". Pour lui, après l'Accor Arena de Paris-Bercy, c'est la plus belle salle de France. Et Valentin Porte, l'ailier droit de l'Equipe de France, originaire de Toury, ne dit pas autre chose : "c'est une Arena magnifique".

Le coût et le financement de COMet

Le coût final de COMet devrait dépasser les 160 millions d'euros, comme l'a révélé France Bleu Orléans . Ce chiffre devrait être officialisé le 26 janvier 2023, lors du prochain conseil métropolitain. C'est 60 millions de plus que le coût prévu au début du projet. Mais c'était le prix à payer pour trouver attirer un groupe capable de gérer COMet, il fallait proposer un outil complet et opérationnel. C'est GL Events, spécialiste de l'événementiel, qui a été choisi pour cela, à travers une délégation de service public, à travers sa filiale Orléans Events .

La polémique politique

On ne compte plus le nombre de conseils métropolitains au cours desquels COMet a fait l'objet de débat, à propos de son coût, évidemment. Comment expliquer un tel écart entre la somme annoncée au lancement du projet en 2015 par l'ancien maire, Olivier Carré, 100 millions d'euros, et les 160 millions d'aujourd'hui ? La majorité issue des élections municipales de 2020, avec à sa tête Serge Grouard, président de la métropole, accuse l'ancienne équipe d'avoir mal ficelé le projet, celle-ci répond que tout était annoncé dès le départ. Certains pointent aussi les goûts de luxe de la nouvelle équipe pour son Arena.

Le calendrier des spectacles de l'Arena

Une salle d'une capacité maximale de 10.000 places, c'est un nouvel outil qui ravit les programmateurs de spectacles de la région. C'est même un argument de plus pour attirer certains artistes qui ne seraient pas forcément venus au Zénith. Sept spectacles sont pour le moment programmés à l'Arena, auxquels s'ajoutent plusieurs grands événements sportifs. Les équipes de France de volley et de basket viendront jouer à l'Arena en juin et en août. L'Orléans Loiret Basket, le club résident, devrait y jouer ses premiers matchs en mars. Et l'Open de tennis d'Orléans devrait s'y dérouler à l'automne.