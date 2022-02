Inauguration du centre de santé à Puget-Théniers, un remède pour 13 000 personnes face aux déserts médicaux

C'est un immense soulagement pour Puget-Théniers et son bassin de 13 milles personnes : l'inauguration du premier centre de santé départementale.

Enfin ! Enfin une offre de santé pour un bassin de 13 milles personnes. La pénurie de médecins n'épargne par les Alpes-Maritimes. Le département a lancé son plan "Stop aux désert médicaux", avec l'ouverture de ce premier centre de santé départemental ce mardi.

1 médecin généraliste, il en manque 2

Ce centre permet des consultations de médecine générale, il y aura aussi de l'éducation thérapeutique avec des infirmières Le cout total est de 665 milles euros pris en charge par le Conseil Départementale. Il manque encore 2 médecins, un seul à accepter pour le moment de venir travailler.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur place également, 2 infirmières ainsi qu'une coordinatrice.

Le territoire en question compte plus de 100 communes, regroupant environ 13 600 habitants. Le centre de santé est ouvert de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h avec et sans rendez-vous. Il y a également un centre de vaccination covid, ainsi qu'un infirmier en lien avec la prévention.