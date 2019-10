Inauguration du magasin Court-Circuit 21 à Chenôve, "on veut se réapproprier notre alimentation"

Chenôve, France

Le premier magasin collaboratif et participatif de Bourgogne est inauguré ce samedi 5 octobre à Chenôve. Quatre mois après son ouverture, Court-Circuit 21 en profite pour vous ouvrir ses portes et vous faire découvrir son fonctionnement.

Le magasin Court-Circuit se trouve 23 rue de la Justice à Chenôve, dans cette grande maison en location. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un engagement citoyen

Ici les clients sont aussi les adhérents. Des adhérents qui s'engagent pour un projet explique Françoise Cannard, adhérente et bénévole depuis trois ans, et qui acceptent "de donner trois heures de leur temps par mois, pour venir participer à l'activité du magasin, ça va de la réception du magasin, au ménage en passant par la caisse". L'association peut compter sur ses 150 adhérents, qui en plus de la cotisation annuelle de 10 euros, doivent chacun verser 100 euros de prêt à l'association, "car on ne voulait pas emprunter auprès d'une banque classique, on voulait s'autofinancer, avec un projet à court terme de devenir une coopérative."

Pour devenir client, il faut obligatoirement devenir adhérent et soutenir financièrement l'association explique Françoise Cannard, adhérente à Court-Circuit 21. Copier

Des produits bios et locaux

On y trouve de tout, "des légumes, des fleurs, de la bière ou du vin, des produits cosmétiques mais aussi de la viande ou du café" poursuit Anouk Doussot, qui a rejoint l'association en décembre dernier. Pour la jeune femme active, de 27 ans,"ça a du sens de s'engager aussi pour que les producteurs aient un salaire décent".

"On privilégie les circuits courts" Françoise Cannard, bénévole de Court-Circuit 21

Le principe c'est de proposer du local en priorité, "produit à environ 50 kms de notre magasin", et pour tout le reste, comme les produits de base "exotiques" comme le café ou le thé, "le cahier des charges est très strict" reconnait Françoise Cannard, "au maximum on a un intermédiaire et on s'assure que ces produits soient bios et fabriqués dans des conditions éthiques."

De gauche à droite, Françoise Cannard et Anouk Doussot, bénévoles dans le magasin Court-Circuit 21 à Chenôve. © Radio France - Stéphanie Perenon

Du vrac et de la consigne

Sur place, les clients peuvent se servir en vrac, ou apporter leurs contenants, "l'association est engagée dans une démarche de 0 déchet", explique Anouk Doussot, "on a des sacs à disposition, on fait la tare, et on peut aussi ramener les bouteilles de certains producteurs qui acceptent la consigne."

Anouck Doussot, bénévole depuis décembre dernier à Court-Circuit 21, revient sur la démarche 0 déchet de l'association. Copier

On trouve de tout au magasin Court-Circuit 21 à Chenôve, de la nourriture mais aussi des cosmétiques mais tout est bio ou produit localement. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des adhérents consultés sur tous les sujets, une fois par mois en assemblée plénière et qui devraient l'être très bientôt sur la création d'un emploi au sein de l'association. L'objectif, réunir 400 adhérents en 2020 et devenir une coopérative.

→ Le magasin Court-Circuit 21 magasin est installé 23 rue de la Justice à Chenôve. Inauguration ce samedi 5 octobre 2019 de 10 à 19 heures. Visites proposées au public l'après-midi, et présence de nombreuses associations comme Cric and Co, Zéro waste Dijon, la Boite à Vélo ou l'association de La Chouette monnaie et les Amis de la Terre.