Les nouvelles Anciennes Cartoucheries, dans le quartier de la Courrouze de Rennes, réaménagées

Dans la Courrouze, ancien quartier militaire de la ville de Rennes, les nouvelles Anciennes Cartoucheries se repèrent, depuis la route, par les ruines des maisonnettes des munitionnettes de la Première Guerre Mondiale. À côté, un bâtiment flambant neuf, composé d'une grande cuisine, de bureaux et d'une salle. Derrière, un dédale de murets en pierre réaménagé.

Le lieu a été officiellement inauguré par la maire de Rennes, Nathalie Appéré, ce samedi 7 mai 2022. Il servira de salle des fêtes, d'endroit pour faire des ateliers cuisine ou yoga, ou encore de lieu culturel où se succéderont concerts et expositions. Ça faisait depuis 10 ans que le projet était dans les cartons. Il a vu le jour grâce à la mobilisation des habitants et du budget participatif de la Ville, qui a versé 700.000 euros.

Un lieu chargé d'histoire

C'est à cet endroit que les munitionnettes remplissaient et stockaient les cartouches de poudre envoyées aux hommes, sur le front, pendant la Grande Guerre. Ce qui témoigne de cette histoire, ce sont les ruines des habitations de ces femmes et les petits murets en pierres entre lesquels le matériel militaire était stocké. "L'idée, c'était de se mettre autour de la table, de se dire qu'on avait un lieu atypique, et de se demander ce qu'on allait en faire", raconte Dominique Krikorian, l'habitante à l'origine de ce projet.

Chacun de ces espaces délimités par des murs, surnommés les "alvéoles" par ceux qui se sont investis dans le projet, a aujourd'hui son identité. Par exemple, l'une, en friche, est destinée aux enfants qui peuvent y construire des cabanes. Dans une autre, des plantes capables de capter le plomb ou le mercure présent dans la terre sont cultivées.

Concerts, yoga et cuisine

Que se passera-t-il dans ce lieu ? C'est encore à construire. "C'est un lieu qui est ouvert à tous, des plus jeunes aux plus âgés, explique Mathieu Aufort, président de l'association des Cartoucheries et chef d'orchestre du lieu. Il pourra y avoir des ateliers cuisine ou yoga, des concerts et des expositions. Les habitants pourront aussi y fêter des anniversaires ou des mariages. Il pourrait aussi y avoir un café associatif ou des projets avec des structures, comme la Maison des Jeunes et de la Culture. C'est selon les volontés des habitants."

À l'origine, Rennes avait prévu d'investir 100.000 euros, via le budget participatif de la Ville. La somme a été revue à la hausse : 700.000 euros ont finalement été injectés ici. La Ville explique que les ambitions ont évolué, que le prix des matières premières a augmenté avec la Guerre en Ukraine, et que ce projet lui tenait à cœur.

Un jardin de dépollution, pour capter les substances nocives dans la terre, comme le plomb ou le mercure © Radio France - Clara GUICHON