Incendie à Emmaüs, la communauté de Saint-Aunès lance un appel aux dons

Les compagnons de la communauté Emmaüs de Saint-Aunès, près de Montpellier, en état de choc après l'incendie de dimanche 6 octobre. Un feu a réduit en cendres quatre habitations et quatre autres ont été endommagées par les flammes et l'intervention des pompiers.

L'incendie n'a pas fait de victime, mais 9 compagnons dont un enfant ont du être relogés dans l'urgence.

C'est le cas de Laurent. Ça fait 7 ans qu'il est compagnon à la communauté Emmaüs de Saint-Aunès et il a tout perdu :

Ici, chacun a sa petite vie qui est un peu difficile et on a tous des petits secrets. On a des photos de personnes qu'on a eues dans la vie. On avait nos petits papiers et maintenant, on n'a plus nos petits papiers, ils ont disparu... mais ça fait partie de la vie. Il faut être plus fort.