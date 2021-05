Le 14 avril 2021, un immeuble de Gignac (Hérault) a pris feu. Les familles qui y vivaient sont saines et sauves. Elles ont trouvé refuge dans des gîtes et foyers, provisoirement. Entre les images de l'incendie et les démarches administratives, se projeter dans un nouveau chez soi est compliqué.

Incendie à Gignac : "On ne sait pas de quoi demain est fait, c'est ça le plus angoissant"

Nathalie Moreno et Jolanta Bartkowska, qui habitaient dans l'immeuble détruit, avec Odette Grattepanche et Elodie Villar, de la Croix Rouge de Gignac.

Quatorze familles de Gignac (Hérault) ont tout perdu, le mercredi 14 avril 2021. Vers 13h30, un incendie s'est déclenché, dans leur immeuble situé sur le chemin de Carabotte. Tous sont sains et saufs mais certains ont tout perdu.

Les mairies de Gignac et de Pouget ont tout fait pour leur trouver un toit. Un camping de Pouget, le Campotel, a généreusement accueilli les familles pendant deux semaines. Aujourd'hui, elles ont trouvé refuge dans des gîtes et foyers sur Gignac et aux alentours (Canet, Clermont-l'Hérault, Saint-Saturnin, Pouget).

Le feu a soufflé le toit et le deuxième étage. - Nathalie Moreno

Nathalie Moreno, son conjoint et leur petite fille de 12 ans vivent aujourd'hui dans un gîte à Canet, au milieu des vignes. Le lieu est spacieux, avec trois chambres et un séjour. A l'heure du déjeuner, la télévision est allumée. Sur la table, le café est servi. Quelques cartons sont rangés dans un coin. La maman ne les déballera pas : dans deux mois, il faudra quitter les lieux.

On n'est pas chez nous, mais c'est une étape. Et on essaye de tout faire pour rendre le lieu chaleureux, même si ce n'est pas évident. J'ai récupéré une nappe de ma belle-mère et j'ai mis quelques touches de parfum - Nathalie Moreno, l'une des habitantes de l'immeuble de Gignac

Ces quinze derniers jours ont été, pour elle, très éprouvants. "Au départ, on se demande où on va aller, où on va dormir. Et on n'a plus aucune affaire", se rappelle-t-elle. Tout est complètement chamboulé..."

Après le choc d'avoir tout perdu, vient le temps des longues démarches administratives. "Il faut contacter les assurances, suspendre les abonnements EDF et Internet, chercher un nouveau logement", égrène-t-elle.

On ne se rend pas compte, mais lorsqu'on n'a plus aucun papier, c'est très compliqué - Nathalie Moreno, l'une des habitantes de l'immeuble de Gignac

Elle a trouvé un logement social, une petite maison, à Canet. Mais sans papiers, abandonnés dans l'urgence, les démarches sont un véritable parcours du combattant. "Si on passe par Internet, il n'y a aucune case pour expliquer qu'on sort d'un incendie et que donc, on n'a plus rien, explique-t-elle. Si on le fait autrement, le traitement de notre demande va prendre beaucoup trop de temps. Et il est possible que je rate le logement..."

Dans ces conditions, se projeter est très compliqué. "On ne sait pas de quoi demain est fait, c'est ça le plus angoissant", avoue-t-elle. Elle attend de pouvoir remonter dans son ancien appartement, d'ici un mois et demi, le temps que le bâtiment soit sécurisé, pour voir si elle pourra récupérer quelques affaires.

"Ce qui me tient, c'est l'espoir que je vais peut-être récupérer quelque chose de ma vie d'avant - Nathalie Moreno Copier

Les quatorze familles ont assisté à l'horrible spectacle, impuissantes. - Jolanta Bartkowska

Les images de l'incendie, Jolanta Bartkowska les revoit souvent, dans ces rêves : une épaisse fumée noire alors qu'elle rentrait chez elle, l'effondrement du toit, les gravats... Quand elle en parle, ses yeux sont humides. "Je suis un peu dans le déni, je préfère penser à l'après, souffle-t-elle. Je m'imagine dans un autre appartement, aller au travail à vélo... J'espère que j'aurai un balcon et que je pourrai y mettre des plantes."

"Maintenant je suis sûre qu'il n'y a plus rien à récupérer. Il n'y a plus que des gravats et des cendres." - Jolanta Bartkowska Copier

"Je pense que pour tous, ces images reviennent tout le temps, note Nathalie Moreno. Ma fille n'en parle pas beaucoup. Mais la dernière fois, elle était chez ma grande fille. Et quand elle a allumé le convecteur, ma petite a vu une flamme, et elle s'est mise à pleurer."

Les deux mamans sont reconnaissantes de la mobilisation de tous, juste après l'incendie : des Gignacois, des entreprises et des associations caritatives du coin (Croix Rouge, Terre-Contact, Secours Populaire, Restos du Coeur). Une proche a lancé une cagnotte solidaire.

Les familles ont reçu des vêtements, de la nourriture et des fournitures scolaires pour les enfants. "Elles savent qu'elles peuvent toujours nous contacter, sourit Odette Grattepanche, responsable de l'épicerie solidaire de la Croix Rouge de Gignac. Et nous avons encore beaucoup de linge de maison et de vêtements, qu'elles pourront prendre quand elles seront installées."

Quand la mairie a appelé Odette Grattepanche, le choc passé, les équipes de La Croix Rouge ont dû rapidement s'organiser. Copier