Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : l'inquiétude des habitants de l'agglomération

Rouen, France

La fumée de l'incendie dans l'usine Lubrizol, classée Seveso, a disparu. L'odeur, elle, reste. Acre, nauséabonde, elle a envahi l'Ouest de Rouen, au lendemain de l'incendie, vendredi 27 septembre. Cette odeur inquiète les habitants de l'agglomération.

Beaucoup d'entre eux ont décidé de porter des masques. Ils espèrent ainsi se protéger d'une éventuelle toxicité. Mais le préfet l'assure sur France Bleu Normandie : "En terme de toxicité, il n'y a _pas de difficulté pour vivre ou se déplacer à Rouen_".

Mais cela ne suffit pas à rassurer les habitants. "Je pense que l'air est très pollué. On voit des traînées de suie sur les camions donc forcément on en respire, confie Thierry, un masque sur le nez et la bouche. Je suis bien content de l'avoir mis car _on voit des traces noires dessus_."

Un peu plus loin, des étudiants ont fait le même choix : "Il y a vraiment une odeur qui n'est pas agréable et on se dit que c'est pas forcément la meilleure chose à respirer." Avant d'avoir un masque, ils mettaient une écharpe sur leur nez pour tenter de se protéger "contre l'odeur et la pollution parce que _si l'usine était classée Seveso ce n'était pas pour rien_."

Manifestation pour connaître "la vérité"

Un rassemblement a eu lieu devant la préfecture de Rouen peu avant 17 heures. Les manifestants réclamaient la « vérité sur l’incendie à Lubrizol ».