Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : la préfecture met en garde contre un faux communiqué

Rouen, France

Dans la masse d'informations qui circule depuis l'incendie à Lubrizol à Rouen jeudi 26 septembre, des fake news ou fausses nouvelles se sont glissées. Parmi elles, un texte imitant la communication de l'Agence régionale de santé et de la préfecture.

Ce communiqué est faux indique la préfecture de Seine-Maritime.

On peut notamment y lire, concernant le nuage de fumée survenu pendant l'incendie, que "des effets dangereux pour la santé à court et long termes ne sont pas à exclure". Ce faux communiqué évoque également "une toxicité aiguë" et recommande "au personne qui le peuvent de s'éloigner le plus possible du centre de Rouen".

Le préfet envisage de porter plainte

"C'est évidemment un montage qui a été réalisé à partir des logos de l'Etat et de l'ARS avec des informations erronées et malveillantes visant à diffuser de la fausse information", souligne le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand. "C'est tout à fait scandaleux, poursuit-il, rappelant que les résultats des analyses des pompiers ont été mis en ligne sur le site de la préfecture de Normandie. Cette attitude est inadmissible et _nous envisageons de saisir l'autorité judiciaire et de déposer plainte_."

Incohérence et fautes d'orthographe

Plusieurs points permettent de repérer qu'il s'agit d'un faux communiqué. Tout d'abord, l'incohérence des logos puisqu'il s'agit de celui de la préfecture de Seine-Maritime mais de l'ARS des Hauts-de-France. Autre point permettant l'identification du fake : les nombreuses fautes d'orthographe présentes dans le texte.