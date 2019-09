Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : le Premier Ministre s'engage à une transparence totale

Rouen, France

Le Premier ministre était en déplacement ce dimanche 29 septembre à Guidel dans le Morbihan pour conclure le congrès de rentrée du MoDem. En ouvrant son discours, Edouard Philippe a évoqué la situation à Rouen, la "ville qui l'a vu grandir : "Nous avons souhaité faire en sorte que tout ce qui est su, toutes les analyses soient rendues publiques. Pour faire face à l'inquiétude légitime des populations, il n'y a qu'une solution le sérieux et la transparence totale et complète. "

L'inquiétude légitime des Rouennais

Le chef du gouvernement a expliqué que "même lorsque , comme nous le faisons, nous mettons tous les résultats en ligne, nos concitoyens sont parfois inquiets". Et d'ajouter "je veux dire que l'engagement du gouvernement est en la matière de faire la transparence totale sur l'ensemble des données qui sont à notre disposition et de travailler avec l'ensemble des acteurs locaux et nationale pour trouver des solutions, donner des garanties afin de règler au plus vite cette situation qui me préoccupe et inquiète légitimement les Rouennais".