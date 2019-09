Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : "le préfet attend les résultats des analyses pour aujourd'hui" d'après Yvon Robert

Rouen, France

Trois jours après l'incendie dans l'usine Lubrizol de Rouen, les interrogations se multiplient. Pour répondre à certaines d'entre elles, Yvon Robert, maire de Rouen et président de la Métropole, était invité sur l'antenne de France Bleu Normandie, samedi 28 septembre.

"Je comprends l'inquiétude des habitants, a-t-il souligné. Tout le monde a des doutes et des interrogations mais il faut avoir une attitude responsable et suivre les indications des pompiers et de la préfecture."

De premières analyses ont été réalisées et ne montrent pas de toxicité aiguë mais des analyses complémentaires sont en train d'être réalisées par l'Inéris, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. "On a tous de l'impatience, on demande à avoir les résultats le plus vite possible mais il faut se mettre à la place des scientifiques qui approfondissent, étayent leurs recherches, font des vérifications car ils n'ont pas le droit à l'erreur. _Le préfet attend les résultats pour aujourd'hui_."

Faut-il porter un masque ?

De nombreux habitants de l'agglomération ont fait le choix de porter un masque après l'incendie. _"_Je ne pense pas qu'il y ait besoin que la totalité de la population en porte mais j'ai demandé, dans ma responsabilité d'employeur, aux agents qui nettoient la ville, des personnes qui remuent donc l'air avec l'eau, de se protéger", a réagit Yvon Robert.

Une autre interrogation porte sur la construction de l'éco-quartier Flaubert à côté de ce site classé Seveso. "L'industrie est une réalité historique à Rouen, a répondu le président de la Métropole. Il y a plusieurs usines classées Seveso et il y a toujours eu des habitations autour. _Il faut examiner toutes les situations par rapport à l'industrie, comme on le fait depuis 20 ans_."

Le préfet auditionné lundi soir ?

Le secrétaire national d'Europe écologie les Verts et élu à Canteleu, David Cormand, a demandé à ce que le préfet soit auditionné lundi soir lors du conseil métropolitain. "J'ai relayé cette demande au préfet qui est en train de l'examiner", a fait savoir Yvon Robert.