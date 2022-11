Incendie à la boulangerie de Larressore : une semaine après, la solidarité s'organise

Après le drame, la solidarité. La semaine dernière, le lundi 21 novembre dans la nuit, un incendie a détruit une partie de la boulangerie Goch'ogi de Larressore . Tout le secteur du laboratoire dans l'arrière-boutique a pris feu. Depuis une semaine, les experts d'assurance se succèdent pour donner suite au sinistre, et indemniser les trois jeunes propriétaires. En attendant, la solidarité s'organise autour d'eux.

La mairie de Larressore a décidé d'installer une boite afin de collecter les dons pour les jeunes boulangers. Une petite boite installée dans l'entrée de la mairie. "On a voulu les accompagner du mieux que l'on peut" explique Laurence Samanos, la maire de la ville. "On a à coeur de les aider, parce qu'une boulangerie, c'est un coeur de vie dans un village, il faut absolument que ce lieu de vie reprenne au plus vite, ça va être difficile pour eux, c'est pour ça qu'on veut les aider au maximum".

Aidé par d'autres boulangers

Dans le même temps, les salariés et propriétaires sont au chômage technique, mais espèrent reprendre rapidement le travail. Pour les aider, certains boulangers environnants ont déjà dit qu'ils seraient prêts leur donner un coup de main. Les propriétaires de la boulangerie aimeraient pouvoir assurer à nouveau les tournées de livraison de pain qu'ils faisaient jusqu'alors, mais en s'appuyant sur leurs collègues boulangers. Dans un second temps, ils aimeraient pouvoir rouvrir la boutique qui n'a pas été touché par le feu, au mois de janvier, en s'appuyant cette fois sur le laboratoire d'une autre boulangerie du coin. Tout reste à organiser avec les autres professionnels.

De l'aide, une cagnotte, ainsi que des messages de soutiens qui réchauffent le coeur des jeunes boulangers. "On a beaucoup de mots de soutien, de nos clients, c'est adorable, je les ai tous lu", sourit Agathe Etchartaberry, l'une des cogérantes de la boulangerie.