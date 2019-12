Incendie à la raffinerie Total de Gonfreville l'Orcher près du Havre

Gonfreville-l'Orcher, France

Le plan d'opération interne a été déclenché à 4h10 ce samedi matin alors que le feu a débuté à 4h à la raffinerie Total de Gonfreville l'Orcher près du Havre. Cet incendie a pris sur une pompe servant à faire circuler le pétrole sur le site de la raffinerie. On ignore encore pourquoi.

A 9h selon la préfecture et Total, le feu est maîtrisé mais pas éteint. Il reste quelques foyers ; le feu était violent au départ mais ne l'est plus. Ce sont les moyens internes de Total qui ont été déployés et ont permis de maîtriser le sinistre, assisté toutefois d'une équipe d'évaluation de des pompiers.

Des mesures en cours sur le panache de fumée

Des mesures d'évaluation réalisées par le SDIS sont en cours. Il n'y a pas de toxicité relevée selon les premiers résultats. Les rejets en terme d'effluents aqueux et les rejets atmosphériques sont négatifs.

Il est recommandé de ne pas circuler sur la zone industrielle

Pour les personnes qui travaillent ou circulent sur la zone industrielle, il est conseillé de rester à domicile le temps que l'on ait l'ensemble des résultat.