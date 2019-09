Incendie à Lubrizol à Rouen : France Bleu mobilisée pour expliquer et vous donner la parole

Rouen, France

France Bleu Normandie modifie ses programmes ce lundi 30 septembre pour être au plus près de vos préoccupations, cinq jours après l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol, site Sévézo, à Rouen.

Votre matinale 6h 9h : directs, invités, reportages

Alors que l'activité reprend ce lundi matin et que toutes les écoles rouvrent, tous les quarts-d'heure, France Bleu Normandie vous donne des informations pour répondre à vos interrogations. Nous serons en direct de l'école Georges Mélies à Bihorel, nous interrogerons le docteur Benoit Cottrelle, médecin en santé publique à l'Agence Régionale de Santé, Olivier Wambecke, le directeur académique des services de l'Education Nationale sera également présent dans le journal de 8h depuis une école sur les Hauts de Rouen. Le docteur Christian Navarre psychiatre au Rouvray vous donnera des conseils pour parler aux enfants à 7h17.

Nous évoquerons aussi la situation des agriculteurs avec un reportage chez des producteurs et un entretien à 8h30 avec Laurence Sellos, la présidente de la Chambre Agriculture de Seine-Maritime .France Bleu Normandie donne aussi la parole aux politiques avec à 6h45, David Cormand, élu EELV à la Métropole de Rouen et à 8h10 Hervé Morin, président de la région Normandie. Tous répondront aux questions de l'équipe du matin, Yves-René Tapon, Thomas Schoneere et Michel Jérome.

Comme toujours à 8h15, vous avez la parole sur une question. Ce lundi : Faut-il éloigner les usines des centres des villes ? Vos avis au 02 35 07 66 66

Votre dossier 9h 10h : une psychologue clinicienne vous répond

Depuis jeudi, l'incendie de Lubrizol est dans beaucoup de conversations des Normands de Seine-Maritime et même de l'Eure. Certains habitants sont choqués, inquiets ; la ville est-elle en train de vivre un traumatisme ? En tout cas, dans nos studios, à partir de 9h, Annie Le Fléouter sera aux côtés de Catherine Djerid-Leteurtre, psychologue clinicienne à Rouen. Elle vous accompagnera sur la gestion des peurs, phobies, angoisses en cas de crise.

Vos élus à votre service 10h 13h : Six maires se succèdent en studio

Dans les communes impactées par les fumées, les suies et les odeurs, les habitants se posent des questions. Plusieurs maires se succèdent entre 10h et 13h dans nos locaux à Rouen avec Annie Le Fléouter et Pascal Vaillant

10h/10h30 Charlotte GOUJON Maire de Petit-Quevilly

10h30/11h Léon Levasseur Maire de Cailly

11h/11h30 Francis DEBREY Maire de Fontaine sus Préaux

11h30/12h Gilbert RENARD Maire de Bois-Guillaume

12h/12h30 Catherine FLAVIGNY Maire de Mont-Saint-Aignan

12h30/13h Denis GUTIERREZ Maire de Bosc-Guérard

N'hésitez pas à composer le 02 35 07 66 66 : ils sont là pour vous répondre. Le soir se tiendra un conseil métropolitain qui réunit les élus de la Métropole de Rouen en présence du préfet Pierre-André Durand.

Votre retour à la maison 18h 19h : vous connecter sur les bons réseaux

Il y a du bon et du moins bon sur les réseaux sociaux. De l'humour certes mais aussi des fake news : des informations tronquées, non vérifiées qui peuvent être source de psychose. Comment s'y repérer ? Qu'y croire ? Sylvain Geffroy reçevra Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des medias, de l'information et du journalisme. Notre coordinatrice web Bénédicte Courret nous expliquera aussi comment elle débusque le vrai du faux et vous donnera quelques conseils pour être connecté ... sur les bons réseaux.