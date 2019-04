Incendie à Notre-Dame : cérémonies et hommages à Paris

Paris, France

Paris a décidé de rendre hommage aux Pompiers de Paris "qui ont contribué à sauver la cathédrale Notre-Dame", a indiqué la Mairie de Paris ce mercredi. La cérémonie aura lieu jeudi sur le parvis de l'Hôtel de ville.

Les Parisiens, les élus et les agents de la ville sont invités. La cérémonie commencera à 16h15. On pourra entendre le "prélude de la 1ère suite de Bach", et la lecture d'un "extrait de l'oeuvre de Notre-Dame de Paris".

Paris salue le courage des Pompiers de Paris qui ont lutté contre l'incendie de Notre-Dame. - Pompiers de Paris

A cette occasion, la maire de Paris, Anne Hidalgo, Mgr Chauvet, recteur de Notre-Dame-de-Paris et le général Gallet, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, devraient s'exprimer.

D'autre part, ce mardi matin sur France Bleu Paris, le vicaire général de l'archidiocèse de Paris, monseigneur Marsset, a assuré que l'un des chemins de croix de Paris du Vendredi saint aurait lieu autour de Notre-Dame. Il se terminera sur le parvis de la cathédrale, a-t-il déclaré.